Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kontroly na dálnici
K vytipování vozidel hlídky využily speciální bezdrátové zařízení. /VIDEO/
Od středečního rána prováděli dopravní policisté na dvou stanovištích na dálnici D2 u Brna kontroly nákladní dopravy. Zaměřili se zejména na technický stav vozidel a dodržování tzv. sociálních předpisů, například bezpečnostních přestávek či dob odpočinku řidičů. Policisté přitom využili speciální bezdrátové zařízení, které umožňuje cíleně vybírat podezřelá vozidla na základě předchozího upozornění. Ta byla následně zastavena a podrobena důkladnější kontrole.
V jednom případě ale na sebe zahraniční řidič upozornil sám svou jízdou, kdy s rozměrnou soupravou předjížděl v úseku, kde je tento manévr zakázán. Kontrola následně odhalila, že souprava tvořená návěsem a přívěsem postrádala potřebná povolení k provozu. Několika tisícovou pokutu šofér na místě zaplatil. Sankce ale ve správním řízení čeká i na provozovatele, kterému byla na místě uložena stotisícová kauce.
Během akce policisté důkladně prověřili 16 nákladních vozidel – odhalili tři řidiče při zakázaném předjíždění, čtyři porušení tzv. sociálních předpisů a dvě vozidla s vážnými technickými závadami, kterým museli na místě omezit technickou způsobilost. Policisté uložili také tři kauce v celkové výši 180 tisíc korun.
por. Petr Vala, 28. srpna 2025.