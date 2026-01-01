Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kontroly barů, koncertů a dalších akcí
Policisté se zaměřili na alkohol u mladistvých.
Prázdniny jsou v plném proudu a k nim neodmyslitelně patří koncerty, letní párty a další společenské akce. Policisté na Blanensku a Pohořelicku se během prodlouženého víkendu zaměřili na kontroly dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi a mladistvými. Společně se strážníky kontrolovali bary, restaurace, koncerty pod širým nebem i další místa, kde se mládež ve zvýšené míře schází.
Během preventivně-bezpečnostní akce policisté zkontrolovali stovky mladistvých a odhalili dvaadvacet případů, kdy osoby mladší osmnácti let požily alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0.12 až po 2,25 promile. Děti byly předány svým rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informování také orgány sociálně-právní ochrany dětí.
Podobné kontroly budou policisté na jižní Moravě v průběhu letních prázdnin opakovat. Cílem je především ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady užívání alkoholu a dalších návykových látek.
nprap. Petra Hrůzová, 8. července 2027