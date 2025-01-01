Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Kontrolor / -ka

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor rozpočtu a účetnictví – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 5 – Smíchov, Nádražní 16
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • kontrola správnosti vyplněných cestovních náhrad
  • příprava dokumentů k archivaci
  • podíl na inventarizaci majetku
  • příprava podkladů pro kontrolní orgány

Platové podmínky a další benefity

  • mzdové rozpětí 23.110,- Kč – 33.220,- Kč (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • osobní příplatek dle dosahovaných výsledků
  • 25 dní dovolené
  • 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • vzdělávací kurzy
  • benefity FKSP
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
  • možnost ubytování na ubytovně zaměstnavatele

Požadujeme

  • ukončené středoškolské vzdělání
  • dobré organizační a komunikační schopnosti
  • spolehlivost pečlivost, samostatnost, sebekontrola, flexibilita
  • odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
  • schopnost samostatného řešení úkolů a kreativita
  • státní občanství ČR
  • trestní i občanská bezúhonnost
  • praxe v uvedené problematice výhodou
  • práce na PC, znalost MS OFFICE

Výhodou

  • vstřícnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, komunikační schopnosti

Další informace

  • možnost nástupu: dle dohody
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu jana.dostalova6@pcr.cz s předmětem „kontrolor“. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.

Související dokumenty

