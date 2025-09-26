Policie České republiky  

hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Kontrolní akce na „trojce“

Policisté provedli kontrolní akci, při které dopadli 14 osob vyhlášených do pátrání. 

Ve středu 24. září uskutečnili kriminalisté a policisté třetího policejního obvodu bezpečnostní akci zaměřenou na vyhledávání a zadržování osob podezřelých z majetkové a drogové trestné činnosti. Prověřovali vytipované lokality a objekty, kontrolovali také důležité dopravní uzly, okolí stanic metra i nákupních center. Pozornosti neunikla ani místa setkávání problémových skupin nezletilých a mladistvých. Součástí akce bylo i pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti.

Do akce se zapojilo celkem 43 policistů. Ti zkontrolovali 212 osob a 111 vozidel, zjistili pět přestupků na úseku drog a zadrželi 14 osob vedených v pátrání. Jeden z těchto hledaných se pokusil o útěk, proto museli policisté použít donucovací prostředky. Následně byl předán k výkonu trestu odnětí svobody, kterému se vyhýbal.

mjr. Jan Daněk
26.9.2025

