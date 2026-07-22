Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Kontrola rybářů a rybářských revírů
Policisté zkontrolovali téměř stovku osob.
V polovině července letošního roku se uskutečnila součinnostní akce Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a Českého rybářského svazu. Akce byla zaměřena na oprávněnost pobytu cizinců a možný neoprávněný rybolov.
V rámci akce došlo ke kontrolám vodních toků a souvisejících rybářských revírů, konkrétně řeky Ohře a rybníků Ranžírák, Svatavák, Velký Rychnovák či Gsteinigt. Došlo také ke kontrolám vodních nádrží Jesenice a Skalka u Chebu.
Do akce se zapojila čtveřice policistů, tři členové státní krajské rybářské stráže Plzeň a dva členové dobrovolné rybářské stráže Sokolov. Ti během několika hodin zkontrolovali 99 osob. Došlo ke kontrole osob z Německa, Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Polska, Vietnamu, Bulharska, Filipín a samozřejmě České republiky, kterých byla téměř polovina. Během těchto kontrol policisté nezjistili žádné přestupkové jednání.
Rybářská stráž zjistila čtyři přestupky proti rybářskému řádu, která vyřešila záznamem do přehledu o úlovcích rybářskou stráží.
V podobných součinnostních kontrola budeme i nadále pokračovat.
nprap. Jakub Kopřiva
22.7.2026