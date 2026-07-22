Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Kontrola rybářů a rybářských revírů

Policisté zkontrolovali téměř stovku osob. 

V polovině července letošního roku se uskutečnila součinnostní akce Odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort a Českého rybářského svazu. Akce byla zaměřena na oprávněnost pobytu cizinců a možný neoprávněný rybolov.

V rámci akce došlo ke kontrolám vodních toků a souvisejících rybářských revírů, konkrétně řeky Ohře a rybníků Ranžírák, Svatavák, Velký Rychnovák či Gsteinigt. Došlo také ke kontrolám vodních nádrží Jesenice a Skalka u Chebu.

Do akce se zapojila čtveřice policistů, tři členové státní krajské rybářské stráže Plzeň a dva členové dobrovolné rybářské stráže Sokolov. Ti během několika hodin zkontrolovali 99 osob. Došlo ke kontrole osob z Německa, Ukrajiny, Moldavska, Maďarska, Polska, Vietnamu, Bulharska, Filipín a samozřejmě České republiky, kterých byla téměř polovina. Během těchto kontrol policisté nezjistili žádné přestupkové jednání.

Rybářská stráž zjistila čtyři přestupky proti rybářskému řádu, která vyřešila záznamem do přehledu o úlovcích rybářskou stráží.

V podobných součinnostních kontrola budeme i nadále pokračovat.

nprap. Jakub Kopřiva
22.7.2026

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

Foto 3

Foto 3 

Detailní náhled

Foto 4

Foto 4 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 