Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kontrola odhalila hledaného muže s drogami.

Policejní opatření přineslo zajímavé výsledky 

Ve čtvrtek ráno proběhlo v Břeclavi cílené bezpečnostní opatření, při němž se pětadvacet policistů zaměřilo na kontrolu osob, vozidel a odhalování trestné činnosti na různých místech města. Během akce odhalili celkem deset přestupků. Nejvýznamnějším výsledkem však bylo zadržení čtyřiatřicetiletého muže, po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ten se vyhýbal nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za předchozí drogovou trestnou činnost. Při čtvrteční kontrole u něj policisté nalezli balíčky s bílou krystalickou látkou. Bez okolků o nich prohlásil, že se jedná o pervitin. Zadržený tak putoval rovnou do věznice, kde si vzhledem k podezření z dalšího trestného činu  zřejmě pobude o něco déle.

por. David Chaloupka, 22. srpna 2025

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 