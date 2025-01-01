Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kontrola odhalila hledaného muže s drogami.
Policejní opatření přineslo zajímavé výsledky
Ve čtvrtek ráno proběhlo v Břeclavi cílené bezpečnostní opatření, při němž se pětadvacet policistů zaměřilo na kontrolu osob, vozidel a odhalování trestné činnosti na různých místech města. Během akce odhalili celkem deset přestupků. Nejvýznamnějším výsledkem však bylo zadržení čtyřiatřicetiletého muže, po němž bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ten se vyhýbal nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za předchozí drogovou trestnou činnost. Při čtvrteční kontrole u něj policisté nalezli balíčky s bílou krystalickou látkou. Bez okolků o nich prohlásil, že se jedná o pervitin. Zadržený tak putoval rovnou do věznice, kde si vzhledem k podezření z dalšího trestného činu zřejmě pobude o něco déle.
por. David Chaloupka, 22. srpna 2025