Kontrola Kersko

NYMBURSKO - Policisté Územního odboru Nymburk provedli rozsáhlou bezpečnostní akci v oblasti Kersko, která je známá svým spojením s Bohumilem Hrabalem. Do preventivně bezpečností akce byli zapojeni také policisté na koních a to díky spolupráci s Oddělením služební hipologie.

Akce, která proběhla v pátek 24. ledna 2025, byla zaměřena na kontrolu zabezpečení všech trvale obývaných i rekreačních objektů, s důrazem na chatové oblasti, které bývají v zimních měsících často opuštěné a tak náchylnější k neoprávněnému vniknutí, vloupání nebo jinému nežádoucímu narušení.

Do rozsáhlých kontrol byli zapojení policisté z Obvodního oddělení a Oddělení hlídkové služby Nymburk. K účelnému pátrání po narušených objektech a nežádoucích osobách byl využit dron vybavený termovizí. Za pomoci moderního vybavení, tak bylo možné efektivně kontrolovat i těžko přístupné oblasti. Policisté na koních z Oddělení služební hipologie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy zajistili kontrolu terénů, kam by bylo obtížné dostat se jinými prostředky. Díky tomu bylo možné zkontrolovat a propátrat kompletní rozsáhlou oblast Kersko, která se nachází převážně v lesních částech. Do akce byl rovněž nasazen psovod se služebním psem, který pomáhal odhalovat narušení objektů.

Akce měla nejen kontrolní, ale také preventivní charakter. Policisté po kontrole objektů zanechávali, případně předávali majitelům informační brožury s názvem "Zabezpečte se", které obsahují užitečné rady, jak zlepšit zabezpečení nemovitostí a zvýšit jejich ochranu. Na místě byl přítomen i policejní preventista, který s vlastníky nemovitostí hovořil o bezpečnostních opatřeních a poskytoval konkrétní rady, jak postupovat v případě, pokud by již k narušení objektu došlo.

Tato preventivně bezpečnostní akce ukazuje, jak důležitá je spolupráce mezi různými složkami policie a využívání moderních technologií při ochraně majetku. V rámci prevence předcházení vzniku majetkové trestné činnosti, budou akce tohoto charakteru v zimním období pokračovat i nadále napříč celým okresem Nymburk.

por. Bc. David Janků

preventista ÚO Nymburk

27. ledna 2025

