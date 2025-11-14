Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kontrola dodržování rychlostních limitů

Policisté se zaměřili na příliš rychlé řidiče. 

V pátek 7. listopadu 2025 se v Libereckém kraji uskutečnila speciální kontrola zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Tyto kontroly jsou jednou ze základních priorit Policie ČR, zvlášť s ohledem na skutečnost, že nedodržování rychlostních limitů je dlouhodobě nejtragičtější příčinou dopravních nehod.

Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 178 vozidel a odhalili více jak 80 přestupků v dopravě. Ve čtyřiceti osmi případech překročili řidiči nejvyšší povolenou rychlost, z toho třicet osm řidičů ji překročilo v obci. Dvanáct řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Ostatní přestupky se týkaly technického stavu vozidel, bezpečnostních pásů a neuhrazených dálničních poplatků.

Osmdesát dva přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 140 100 Kč a další čtyři oznámili příslušnému správnímu orgánu. V rámci dlouhodobého plánu budou policisté i nadále pokračovat v kontrolách dodržování rychlostních limitů.

nprap. Libor Barták
14. listopadu 2025

