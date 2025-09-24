Policie České republiky  

Kontrola dodržování rychlostních limitů

Policisté se zaměřili na dodržování povolené rychlosti. 

V pondělí 22. září 2025 proběhla v Libereckém kraji speciální kontrola zaměřená na dodržování rychlostních limitů. Dopravní policisté během této akce zkontrolovali celkem 61 vozidel a odhalili 47 přestupků v dopravě.

Řidiči ve 44 případech překročili nejvyšší povolenou rychlost. Ostatní přestupky se týkaly způsobu jízdy a předjíždění. Jednoho přestupku se dopustil i cyklista a jeden řidič řídil pod vlivem alkoholu. Čtyřicet čtyři přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 109 500 Kč a tři oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Policisté budou v pravidelných kontrolách zaměřených na dodržování nejvyšší povolené rychlosti i nadále pokračovat.

nprap. Libor Barták
24. září 2025

