Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontrola chatových oblastí

KLATOVY - Kontroly chat a zahrádkářských kolonií provedli policisté obvodního oddělení Klatovy, které doprovázel služební pes společně s psovodem.

Policisté z obvodního oddělení Klatovy prováděli v pondělí 13. ledna 2025 bezpečnostní opatření, které bylo zaměřeno na kontrolu zahrádkářských oblastí a chat na území Klatov. Tyto kontroly jsou prováděny i v průběhu celého roku v rámci běžného výkonu služby se zaměřením na páchání majetkové trestné činnosti, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a po věcech pocházejících z trestné činnosti. Od listopadu do března těmto kontrolám hlídky věnují více pozornosti, neboť objekty jsou většinou využívány svými majiteli přes letní období. V zimním období dochází k obývání nezvanými hosty častěji. Do těchto akcí se zapojují i psovodi se služebními psi a v rámci součinnosti se ke klatovským policistům připojují i strážníci městské policie Klatovy. Dnešní provedenou kontrolou nebylo zjištěno žádné narušení objektů, ale i přesto přinášíme několik preventivních rad pro majitele rekreačních objektů.

Pokud víte, že nebudete rekreační objekt delší čas využívat nebo navštěvovat, nepřechovávejte v něm cenné věci. Co tam není, vám nikdo nemůže ukrást. V případě, že tam cennější věci musíte nechat, pořiďte si jejich fotodokumentaci, případně soupis s identifikačními znaky (výrobní čísla apod.). Zabezpečte si objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky. Pozornost věnujte zejména oknům a dveřím. Pro vyšší standard zabezpečení můžete využít elektronickou ochranu. Při pobytu na chatě si pečlivě všímejte pohybu neznámých osob a vozidel. I vaše případné svědectví může přispět k dopadení pachatele. V zimě je dobré rekreační objekt občas navštívit. Známky pohybu kolem objektu mohou odradit případného zloděje. A pokud už k vloupání dojde, dřívější oznámení a následné ohledání místa činu může usnadnit odhalení pachatele. Při podezření na nezvanou návštěvu zásadně do objektu nevstupujte, ale přivolejte neprodleně policii. Při vstupu do objektu byste mohli poškodit důležité stopy.

nprap. Michal Schön

13. ledna 2025

