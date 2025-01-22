Policie České republiky  

Kontrola chat a chalup na Tanvaldsku

Policejní preventisté se vydali na kontrolu zazimovaných rekreačních objektů do Desné na Tanvaldsku. 

Uprostřed tohoto týdne proběhla v Desné na Tanvaldsku preventivní akce zaměřená na kontrolu opuštěných rekreačních objektů. Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje prověřovali stav chat a chalup, zda nenesou známky cizího vniknutí či poškození, ale také to, zda se v jejich okolí nenachází nezabezpečený majetek. Opuštěné nemovitosti se často stávají lákadlem pro zloděje, kteří využívají nedostatečného zabezpečení oken a dveří či okolních přístavků.

Policisté během celého roku pravidelně informují chataře, aby si své objekty řádně zabezpečovali, prováděli kontroly a nenechávali cenné věci na viditelných místech. V případě, že majitelé nemají v plánu chatu či chalupu navštěvovat delší dobu, je lepší tyto věci přestěhovat a minimalizovat tak případnou škodu, která by vloupáním mohla vzniknout.

Během akce policisté obešli několik desítek chat a k nim náležejících kůlen a stodol. Prohlídkou nezjistili žádné narušení či poškození objektů. Majitelé stále více dbají na jejich řádné zabezpečení v podobě kvalitního zámkového mechanismu, mříží, zajištění oken pomocí okenic nebo na své nemovitosti instalují kamerový systém.

Obdobné preventivní kontroly opuštěných rekreačních objektů budou probíhat i nadále, a to na různých místech Libereckého kraje po celou zimní sezónu. Na kontrolu těchto nemovitostí se zaměřují i policisté v běžném výkonu služby.

por. Bc. Dana Burešová, DiS.
22. ledna 2025

