Kontaktoval jí falešný policista
Přišla o téměř 660 tisíc korun.
V úterý 12. května letošního roku kontaktoval padesátiletou ženu z Karlovarska neznámý pachatel ze skrytého čísla, přičemž se představil jako kriminalista. Při hovoru jí uvedl, že byl na její osobu spáchán podvod, a že musí své finanční prostředky do depozita. Poté jí měl přes email zaslat fotografii údajného pachatele, který se měl podvodu dopustit. Následně jí z telefonního čísla kontaktoval neznámý muž, který se představil jako bankéř. S tím měla komunikovat pomocí chatovací aplikace. Nejprve ženu instruoval, aby převedla finanční prostředky na účet, přičemž je dále měla odeslat na jím zmíněný bankovní účet. Dále jí měl navádět k navýšení limitů v bankovnictví. Když žena finanční hotovost odeslala, dle instrukcí si do svého počítače nainstalovala aplikaci, kdy následně viděla, jak si díky vzdálenému přístupu neznámý pachatel odeslal další finanční hotovost.
Svým jednáním neznámý pachatel způsobil škodu přibližně 660 tisíc korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě prokázání viny neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
nprap. Jan Bílek
15.5.2026