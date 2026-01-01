Konflikt ve Valašském Meziříčí skončil pobodáním
Devatenáctiletý muž čelí obvinění ze zločinu.
Od nedělního podvečera prověřují vsetínští kriminalisté konflikt tří mužů ve Valašském Meziříčí, který skončil zraněním jednoho z nich. Zbylé dva muže policisté zadrželi a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
V průběhu prověřování incidentu vyšly najevo další skutečnosti, které vedly k propuštění staršího muže ze zadržení a obvinění devatenáctiletého muže z obou výše uvedených trestných činů.
Podle dosavadních zjištění mladík nejprve verbálně napadal svou přítelkyni. Situaci se snažil uklidnit o dva roky starší kolemjdoucí muž. Do následné potyčky se zapojil také třiapadesátiletý příbuzný agresora. Konflikt vyvrcholil ve chvíli, kdy devatenáctiletý muž vytáhl nůž a bodl jednadvacetiletého muže do břicha. Zraněný skončil v nemocnici.
Oba podezřelí muži nadýchali přibližně dvě promile alkoholu. Policisté je proto převezli nejprve do protialkoholní záchytné stanice a po vystřízlivění putovali do budovy policie, kde si mladší z mužů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, za který mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na tři až deset let.
20. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková