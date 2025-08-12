Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Konflikt v tramvaji č. 7
Policisté zadrželi muže, který ohrožoval šroubovákem a kobercovým nožem cestujícího při jízdě v tramvaji. Navíc při zákroku nespolupracoval ani s policisty.
Nepříjemný zážitek mají za sebou cestující, kteří nastoupili do tramvaje č. 7 v pondělí 4. srpna. Během jízdy se stali nechtěně svědky konfliktu mezi dvěma muži. Verbální konflikt trval několik okamžiků a v jeho průběhu vyzval jeden z aktérů protistranu, aby konflikt společně vyřešili venku na příští zastávce. Svoji hrozbu umocnil tím, že vzal do rukou šroubovák a „kobercák“ a máchal s nimi ve vzduchu i před ostatními cestujícími. Konflikt mezitím někdo oznámil na linku 158 a na další zastávce již čekali policisté, kteří ozbrojeného cestujícího vyprovodili ven z tramvaje. Ani venku se však podezřelý nechoval slušně, opakovaně neuposlechl výzev policistů a snažil se narušovat služební zákrok, např. tím, že si strkal ruce do kapes.. Policisté byli nuceni za pomoci donucovacích prostředků muži nasadit pouta a následně ho převézt na policejní služebnu k dalším úkonům. Ještě před eskortou hlídka u muže nalezla zbraně v podobě kobercového nože a šroubováku.
Muži bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
12. srpen 2025