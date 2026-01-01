Konflikt skončil těžkým zraněním
Na neobývané chatě poblíž Bosonoh došlo ke konfliktu čtveřice osob (video).
Od čtvrtečního podvečera se brněnští kriminalisté zabývají pokusem o vraždu. Mezi čtveřicí bezdomovců došlo na neobývané a především poničené chatě na okraji městské rekreační oblasti poblíž Bosonoh ke konfliktu mezi čtveřicí osob. Na místě zůstal zraněný čtyřiapadesátiletý muž. Zbývající trojice aktérů konfliktu ve věku od osmatřiceti do šestačtyřiceti let z místa konfliktu sice zmizela, ale byla v blízkosti krátce po incidentu zadržena. Napadaný muž byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, kde se praktický okamžitě podrobil složitému chirurgickému zákroku. Kriminalisté se případem nadále zabývají.
por. Bohumil Malášek, 17. dubna 2026