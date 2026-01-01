Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Konflikt seniora s cyklistou na chodníku skončil zraněním
Pátráme po muži z kamerového záznamu. /VIDEO/
Život třiaosmdesátiletého seniora obrátilo naruby setkání s cyklistou na Palackého třídě v Brně. Incident se odehrál 8. března večer. Senior byl na procházce a šel po chodníku směrem na Řečkovice. Při chůzi potkal cyklistu, který jel proti němu rovněž po chodníku.
Když se míjeli, měl senior vůči cyklistovi utrousit poznámku ohledně jeho jízdy po chodníku. To cyklistu zřejmě rozlítilo natolik, že sesedl z kola a přistoupil k seniorovi. Následoval konflikt, během kterého měl cyklista na staršího muže fyzicky zaútočil. Senior při incidentu upadl z chodníku do vozovky. V tu chvíli místem projížděl řidič, který stihl před padajícím mužem zastavit a přispěchat mu na pomoc. Na místo volal záchranáře a policii, cyklistu měl vyzvat k setrvání na místě, ten však jeho výzvy nedbal a z místa odjel.
Senior utrpěl komplikované zranění, pro které byl převezen do nemocnice, kde musel podstoupit operaci. Policisté, kteří se případem zabývají, po cyklistovi stále pátrají, zatím však bez výsledku. Podařilo se jim zajistit záznam, na kterém je zachycen muž pohybující se na kole po chodníku v okolí místa incidentu. S tímto mužem potřebují hovořit a vyzývají jej, aby se přihlásil na lince 158. Stejné číslo může kontaktovat také kdokoli, kdo muže ze záznamu poznává.
por. David Chaloupka, 26. března 2026