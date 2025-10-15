Konference ENFAST 2025
Praha byla centrem evropské sítě jednotek cíleného pátrání po osobách.
Zástupci z 33 států a organizací prosazujících právo z celého světa jednali koncem září 3 dny v České republice. Kromě zástupců jednotek ENFAST a Europolu i zástupci mimoevropských zemí, například United States Marshals service, Royal Canadian Mounted Police, Australia Federal Police a také delegace Interpolu.
Patnáct let od vzniku sítě ENFAST bylo hlavním cílem pražského jednání sdílení nejnovějších metod používaných při pátrání po osobách a intenzivní vyhodnocování a plánovaní společných operací, které vždy končí zadržením těch nejnebezpečnějších uprchlíků před spravedlností. I díky okamžité výměně informací přímo na konferenci došlo k zadržení několika hledaných osob v Nizozemsku, Španělsku a Chorvatsku.
Na závěr konference předali zástupci německé spolkové policie pomyslnou štafetu dalšího předsednictví ENFAST trojstátí FRABELUX (Francie, Belgie, Lucembursko).
Efektivní fungování sítě ENFAST i české jednotky cíleného pátrání, která je zřízena v rámci Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, oceňují nejen zahraniční partneři, ale také vrcholní představitelé Policie ČR, které na konferenci zastupoval genmjr. Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Národní jednotka cíleného pátrání v posledních třech letech zadržela na území ČR průměrně 24 pachatelů té nejzávažnější trestné činnosti ročně, za letošní rok to pak bylo zatím 18 osob.
Partnerské jednotky v rámci sítě ENFAST zadržely v zahraničí pro potřeby české justice v posledních třech letech v průměru 14 osob ročně, a letos již 12 osob.
kpt. David Schön
15. října 2025