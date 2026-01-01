Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Konec zbraňové amnestie se blíží
Dosud lidé ve Zlínském kraji odevzdali bezmála 150 zbraní.
Na konci tohoto měsíce končí tzv. zbraňová amnestie, v pořadí již šestá v historii České republiky. Jedná se ve své podstatě o zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování a v rámci Zlínského kraje lidé měsíc před koncem amnestie odevzdali 141 různých zbraní a více než 10 tisíc kusů střeliva. Mezi zbraněmi se občas našlo i pár „hezkých“ kousků, jako například samopal STEN Mk. ll nebo armádní pistole Steyr 1912 vyrobena pro armádu Rumunského království.
Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála dvacet kusů různé munice, kterou následně bezpečně zlikvidovali. Apelujeme na veřejnost, aby v případě nálezu munice, výbušniny či výbušného předmětu s těmito věcmi nijak nemanipulovali a nález oznámili na linku 158. Největší nebezpečí totiž hrozí při převozu a není proto absolutně vhodné tyto předměty nosit či převážet na policejní služebny.
5. června 2026, nprap. Petr Jaroš