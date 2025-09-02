Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Konec prázdnin v dopravě
Dopravně bezpečnostní akce poslední prázdninový víkend.
Koncem letních prázdnin začíná na silnicích opět houstnut provoz, a tak se poslední prázdninový víkend policisté zaměřili na ukázněnost řidičů. V rámci každoroční celorepublikové dopravně bezpečností akce zkontrolovali policisté téměř devět stovek aut a přestupek zjistili u téměř tří stovek z nich. Policisté se mimo řidičů motorových vozidel zaměřili rovněž na chování chodců a cyklistů, kteří jsou v případě dopravní nehody zvlášť ohroženou skupinou.
Nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to celkem ve 154 případech. V dalších 29 případech byli řidiči pokutování za jízdu s vozidlem, které vzhledem ke svému technickému stavu nemělo na silnici co dělat. Dohromady patnáct řidičů a spolupasažérů riskovalo tím, že nebyli během jízdy připoutáni bezpečnostním pásem. Přítomnost alkoholu v dechu byla naměřena sedmi řidičům a tři řidiči byli pod vlivem omamné a psychotropních látek.
Na místě bylo blokovou pokutou vyřešeno 258 přestupků a zbývajících 14 přestupků bylo oznámeno na příslušný správní úřad k dalšímu projednání. Na blokových pokutách vybrali policisté 389.500,- Kč. V případě šesti řidičů přistoupili policisté k okamžitému zadržení řidičského průkazu.
Policisté upozorňují, že nepřizpůsobení rychlosti patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod a má nejtragičtější následky. Buďte na svých cestách ohleduplní, opatrní a dodržujte dopravní předpisy.
2. září 2025
por. Bc. Pavla Mašínová
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje