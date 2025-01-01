Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Konec prázdnin slavil alkoholem – řidič nadýchal 4,10 promile
37letý řidič v Ústí nad Labem způsobil dvě dopravní nehody a ujel.
Zatímco prvňáčci usedali 1. září poprvé do školních lavic a ostatní děti se po prázdninách vracely zpět do škol, 37letý muž z Ústí nad Labem si zřejmě vybral jiný způsob, jak „oslavit“ konec prázdnin – usedl za volant pod vlivem alkoholu.
Dne 1. září 2025 v 15:33 hodin řídil v ulici Krušnohorská na Severní Terase osobní vozidlo Fiat. Při vyjíždění z parkovacího místa u obchodního domu Albert nejprve narazil do zaparkovaného vozidla Suzuki. Ani to jej nezastavilo a v jízdě pokračoval. Následně při odbočování vlevo poškodil také projíždějící vozidlo Citroën. Řidič i po těchto nehodách z místa ujel. Policisté jej krátce poté vypátrali u jeho rodičů. Při dechové zkoušce nadýchal 4,10 promile alkoholu. Jako obhajobu uvedl, že alkohol prý požil až po nehodě. Proto byl vyzván k lékařskému vyšetření, které by jeho tvrzení potvrdilo – to však odmítl. Naštěstí při jeho riskantní jízdě nebyl nikdo zraněn a vznikla „pouze“ škoda na vozidlech ve výši přibližně 80 000 Kč. Muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu podle trestního zákoníku hrozí až jeden rok trestu odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Policie připomíná, že právě začátek školního roku je obdobím, kdy se v ulicích pohybuje více dětí než obvykle. Ty se učí pravidlům silničního provozu, jsou méně zkušené a často neodhadnou riziko. Každý řidič by měl být maximálně pozorný a odpovědný. Alkohol za volantem je hazard, který může skončit tragicky.
Ať už 37letý řidič skutečně slavil konec prázdnin a začátek školy, nebo jen podlehl svému zlozvyku, dnes čelí trestnímu stíhání. Snad si ponese důsledky a příště bude mít důvod slavit už jen to, že nikoho nepřipravil o zdraví či život.
Ústí nad Labem 5. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje