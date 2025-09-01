Policie České republiky  

Konec prázdnin = návrat do školních lavic i na silnice!

S blížícím se začátkem školního roku se zvyšuje hustota dopravy a tím i riziko nehodovosti. Policisté ve zvýšené míře dohlížejí na bezpečnost a plynulost silničního provozu, bezpečnost dětí v provozu a připomínají základní pravidla v dopravě. 

Především poslední srpnový týden a začátek září je spojený se zvýšenou intenzitou silničního provozu a možnými dopravními komplikacemi. Jako každý rok jsou policisté v Plzeňském kraji na tyto situace připraveni. O minulém víkendu se celá řada lidí vracela ze svých dovolených a děti z prázdninových pobytů. Pro zajištění maximální bezpečnosti a plynulosti v dopravě realizujeme celou řadu opatření, mezi která patří zvýšený výkon služby a dopravně bezpečnostní akce preventivního charakteru. Policisté z řad dopravní a pořádkové policie dohlíží nejen v blízkosti škol a školských zařízení, ale i na nejzatíženějších silnicích v našem kraji na dodržování rychlostních limitů v obci i mimo ni, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí a zvířat, telefonování za jízdy, technický stav vozidel a dodržování obecně platných pravidel v silničním provozu.

O minulém víkendu jsme se zaměřili, v rámci dopravně bezpečnostní akce, zejména na řidiče a jejich dodržování obecně platných pravidel v silničním provozu v Plzeňském kraji. Během akce policisté odhalili stovky protiprávních jednání, a to v souvislosti s provozem vozidla. Za zjištěné přestupky řešili policisté celkem 380 řidičů, kteří zaplatili na místě bezmála 400 tisíc korun v příkazním řízení. Nejvíce řidiči nerespektovali rychlostní limity v obci – celkem 91 případů, mimo obec – celkem 33 případů. Nejvyšší naměřená rychlost vozidla mimo obec byla na dálnici D5 - 191 km/h na 130km/h a v obci se řidič řítil po silnici 99km/h na 50km/h. Druhým nejčastějším prohřeškem byl způsob jízdy, celkem ve 44 případech, což zahrnuje nesprávnou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích nebo porušení vodorovného dopravního značení. A ve 34 případech neměli řidiči svůj vůz v řádném technickém stavu. Celkem 19 řidičů za jízdy drželo v ruce hovorové zařízení. Devět řidičů se prohřešilo tím, že řídilo vozidlo pod vlivem alkoholu, při dechové zkoušce u řidiče se nejvyšší naměřená hodnota se vyšplhala až na 1,87 prom. alkoholu a v 5 případech řídili řidiči vozidlo pod vlivem jiných návykových látek.

Naším cílem je co nejvíce minimalizovat možné rizikové situace na komunikacích ve vztahu k nehodovosti u všech účastníků silničního provozu a zajistit tak bezpečný a plynulý provoz na silnicích.

nprap. Veronika Hokrová, DiS.
1. září 2025

