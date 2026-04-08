Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Konec pátrání po pohřešovaném 48letém muži z Frýdlantska
Kosterní ostatky, které byly 21. 3. 2026 nalezeny v rezervaci Meandry Smědé, patří 48letému pohřešovanému muži.
Dne 21. března 2026 byly v lesním porostu v rezervaci Meandry Smědé poblíž Filipovky nalezeny kosterní ostatky lidského těla neznámé totožnosti. Operační důstojník na místo vyslal kompletní výjezd včetně kriminalistického technika. Zároveň byl přivolán lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Kriminalisté provedli ohledání místa nálezu a v dané věci byla nařízena soudní pitva. Ta proběhla na oddělení soudního lékařství Krajské nemocnice Liberec a dále bylo provedeno znalecké zkoumání v oboru kriminalistika, v odvětví kriminalistická genetika na Kriminalistickém ústavu Policie České republiky, k ověření totožnosti zemřelé osoby.
Provedená soudní pitva i výsledky znaleckého zkoumání potvrdily, že kosterní ostatky patří osobě pohřešovaného 48letého muže z Frýdlantska, po kterém jsme pátrali od 5. července 2025. Na základě soudní pitvy i znaleckého posudku nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba.
S ohledem na rodinu zemřelého, nebudeme k tomuho případu sdělovat žádné další informace.
8. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová