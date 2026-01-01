Komisař – komunikační inženýr
KŘP Středočeského kraje, územní odbor Beroun, dopravní inspektorát Beroun – služební poměr
Obecně
- místo výkonu služby: Tyršova 1635, 266 01 Beroun
- služební poměr na dobu určitou 3 roky, po složení služební zkoušky doba neurčitá, 6 měsíců zkušební doba
- pravidelná pracovní doba: pondělí–pátek 07:00 hodin – 15:00 hodin (s možností pružné pracovní doby)
Náplň práce
- samostatné a tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, expertizních, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci útvaru s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů policie s oblastní působností,
- vydávání orgánům státní správy, právnickým nebo fyzickým osobám stanoviska týkající se dopravně-inženýrské problematiky,
- vydávání vyjádření k příslušnému dopravnímu značení a dopravnímu zařízení před stanovením jeho místní a přechodné úpravy,
- vydávání stanovisek k dopravně-inženýrským opatřením k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v době provádění staveb na pozemní komunikaci,
- vydávání stanovisek silničním správním orgánům k uzavírkám a objížďkám,
- podávání návrhů vlastníkům pozemních komunikací na kácení dřevin na silničních pozemcích,
- zpracovávání odborných stanovisek pro správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení,
- účast na kontrolách silniční sítě,
- upozorňování správce komunikace na závady ve sjízdnosti a na závady součástí komunikací a kontrola jejich odstranění.
Platové podmínky a další benefity
- tarifní třída 7 s nástupním platem 37.480, - Kč (1. tarifní stupeň – bez praxe, každé tři roky služby se služební příjem pravidelně zvyšuje)
- zvláštní příplatek 6.300, - Kč
- stabilizační příplatek 6.000, - Kč
- po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
- náborový příspěvek 150.000, - Kč
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, bezúročné půjčky)
- 6 týdnů dovolené, po 15 letech služby dalších 14 dnů volna na sportovní aktivity nebo pobyt v lázních
- závodní stravování
Požadujeme
- minimální vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské bakalářské, nejlépe se zaměřením na oblast dopravy a dopravního inženýrství nebo státní správy
- čistý rejstřík trestů i přestupků
- státní občanství ČR podmínkou
- výborný zdravotní stav a fyzickou kondici
- jedná se o služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je tedy nutné splnit předpoklady k přijetí do služebního poměru podle tohoto zákona (psychotesty, testy fyzické zdatnosti pro skupinu 4, tj. min. 9 bodů, zdravotní prohlídky), po nástupu absolvování základní odborné přípravy v délce cca tří měsíců
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 24. srpna 2026
- možnost nástupu: 1. září 2026 (nebo po úspěšném absolvování přijímacího řízení)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail sona.pfeiferova@pcr.cz s předmětem zprávy „Komunikační inženýr“. Další případné informace sdělí vedoucí Dopravního inspektorátu Beroun npor. Mgr. Soňa Pfeiferová – tel. 974 872 250, mobil: 735 785 468.