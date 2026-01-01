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Komisař – komunikační inženýr

KŘP Středočeského kraje, územní odbor Beroun, dopravní inspektorát Beroun – služební poměr 


Obecně

  • místo výkonu služby: Tyršova 1635, 266 01 Beroun
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky, po složení služební zkoušky doba neurčitá, 6 měsíců zkušební doba
  • pravidelná pracovní doba: pondělí–pátek 07:00 hodin – 15:00 hodin (s možností pružné pracovní doby)

Náplň práce

  • samostatné a tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, expertizních, metodických a koncepčních úkolů a usměrňování výkonu policejní činnosti v rámci útvaru s územně vymezenou působností nižšího stupně nebo útvarů policie s oblastní působností,
  • vydávání orgánům státní správy, právnickým nebo fyzickým osobám stanoviska týkající se dopravně-inženýrské problematiky,
  • vydávání vyjádření k příslušnému dopravnímu značení a dopravnímu zařízení před stanovením jeho místní a přechodné úpravy,
  • vydávání stanovisek k dopravně-inženýrským opatřením k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v době provádění staveb na pozemní komunikaci,
  • vydávání stanovisek silničním správním orgánům k uzavírkám a objížďkám,
  • podávání návrhů vlastníkům pozemních komunikací na kácení dřevin na silničních pozemcích,
  • zpracovávání odborných stanovisek pro správní orgány nebo orgány činné v trestním řízení,
  • účast na kontrolách silniční sítě,
  • upozorňování správce komunikace na závady ve sjízdnosti a na závady součástí komunikací a kontrola jejich odstranění.

Platové podmínky a další benefity

  • tarifní třída 7 s nástupním platem 37.480, - Kč (1. tarifní stupeň – bez praxe, každé tři roky služby se služební příjem pravidelně zvyšuje)
  • zvláštní příplatek 6.300, - Kč
  • stabilizační příplatek 6.000, - Kč
  • po zapracování možnost přiznání osobního příplatku
  • náborový příspěvek 150.000, - Kč
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění, rekreace, bezúročné půjčky)
  • 6 týdnů dovolené, po 15 letech služby dalších 14 dnů volna na sportovní aktivity nebo pobyt v lázních
  • závodní stravování

Požadujeme

  • minimální vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské bakalářské, nejlépe se zaměřením na oblast dopravy a dopravního inženýrství nebo státní správy
  • čistý rejstřík trestů i přestupků
  • státní občanství ČR podmínkou
  • výborný zdravotní stav a fyzickou kondici
  • jedná se o služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je tedy nutné splnit předpoklady k přijetí do služebního poměru podle tohoto zákona (psychotesty, testy fyzické zdatnosti pro skupinu 4, tj. min. 9 bodů, zdravotní prohlídky), po nástupu absolvování základní odborné přípravy v délce cca tří měsíců

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:           24. srpna 2026
  • možnost nástupu:                              1. září 2026 (nebo po úspěšném absolvování přijímacího řízení)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail sona.pfeiferova@pcr.cz s předmětem zprávy „Komunikační inženýr“. Další případné informace sdělí vedoucí Dopravního inspektorátu Beroun npor. Mgr. Soňa Pfeiferová – tel. 974 872 250, mobil: 735 785 468.

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