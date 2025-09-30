Policie České republiky  

Komisař

KŘP Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení komunikačních systémů - místo výkonu Nymburk – služební poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Nymburk
  • služební poměr na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou po vykonání služební zkoušky, 6 měsíců zkušební doba
  • splnění zákonných předpokladů k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Náplň práce

  • detekce a analýza HW závad VT, odstranění HW závad drobného charakteru
  • detekce, analýza a odstranění SW závad VT
  • instalace a konfigurace OS Windows na PC v doménovém prostředí
  • správa PC v doménovém prostředí
  • instalace a konfigurace SW třetích stran
  • instalace a konfigurace firemního (zaměstnaneckého) SW
  • instalace a konfigurace tiskáren, scannerů, a dalších periferií VT
  • uživatelská podpora, vzdálená podpora
  • spolupráce s administrátory serverů na odstranění závad v prostředí klient – server

Platové podmínky a další benefity

  • tarifní třída 7 – komisař, 35 690,- Kč – 51 590,- Kč (mzda dle započítané praxe)
  • zvláštní příplatek 5 000,- Kč
  • stabilizační příplatek 1 000,- Kč
  • možnost dotované stravy
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace atd.)
  • řádná dovolená 30 dní

Požadujeme

  • VŠ s titulem Bc. nebo vyšší odborné vzdělání
  • administrativní a spisové dovednosti základního charakteru
  • schopnost pružně reagovat na vzniklou situaci, schopnost učit se novým věcem
  • řidičský průkaz skupiny B
  • strukturovaný životopis a motivační dopis
  • před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • před nástupem výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
  • splnění zákonných předpokladů k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
  • čistý trestní rejstřík

Výhodou

  • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost
  • schopnost individuální práce i práce v týmu
  • organizační schopnosti

Další informace

  • pevná pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:00 hodin
  • termín pro zaslání životopisu: do 30.09.2025  
  • možnost nástupu: 01.12. 2025 (či dohodou) 
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu: jaroslav.junek@pcr.cz


Případné další doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií, tel. číslo 974 862 480.

Související dokumenty

