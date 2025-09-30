Komisař
KŘP Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení komunikačních systémů - místo výkonu Nymburk – služební poměr
Obecně
- místo výkonu: Nymburk
- služební poměr na dobu určitou 3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou po vykonání služební zkoušky, 6 měsíců zkušební doba
- splnění zákonných předpokladů k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Náplň práce
- detekce a analýza HW závad VT, odstranění HW závad drobného charakteru
- detekce, analýza a odstranění SW závad VT
- instalace a konfigurace OS Windows na PC v doménovém prostředí
- správa PC v doménovém prostředí
- instalace a konfigurace SW třetích stran
- instalace a konfigurace firemního (zaměstnaneckého) SW
- instalace a konfigurace tiskáren, scannerů, a dalších periferií VT
- uživatelská podpora, vzdálená podpora
- spolupráce s administrátory serverů na odstranění závad v prostředí klient – server
Platové podmínky a další benefity
- tarifní třída 7 – komisař, 35 690,- Kč – 51 590,- Kč (mzda dle započítané praxe)
- zvláštní příplatek 5 000,- Kč
- stabilizační příplatek 1 000,- Kč
- možnost dotované stravy
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace atd.)
- řádná dovolená 30 dní
Požadujeme
- VŠ s titulem Bc. nebo vyšší odborné vzdělání
- administrativní a spisové dovednosti základního charakteru
- schopnost pružně reagovat na vzniklou situaci, schopnost učit se novým věcem
- řidičský průkaz skupiny B
- strukturovaný životopis a motivační dopis
- před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- před nástupem výpis z rejstříku trestů ne starší třech měsíců
- splnění zákonných předpokladů k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR dle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
- čistý trestní rejstřík
Výhodou
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost
- schopnost individuální práce i práce v týmu
- organizační schopnosti
Další informace
- pevná pracovní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 15:00 hodin
- termín pro zaslání životopisu: do 30.09.2025
- možnost nástupu: 01.12. 2025 (či dohodou)
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor a vyplnění dotazníku uchazeče.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na e-mailovou adresu: jaroslav.junek@pcr.cz
Případné další doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií, tel. číslo 974 862 480.