Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Kombinace alkoholu a fentanylu zřejmě vedla ke kolapsu
Včasné přivolání pomoci a rychlá reakce hlídky sehrály klíčovou roli. [VIDEO]
Zřejmě kombinace alkoholu a fentanylu stála za vážnou zdravotní indispozicí třiačtyřicetiletého muže, která se odehrála v uplynulých dnech v městské části Brno Židenice. Policisté byli na místě během několika minut od přijetí oznámení a dorazili ještě před zdravotnickou záchrannou službou. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že muž je v bezvědomí a nedýchá. Okamžitě proto zahájili první pomoc a připravili automatizovaný externí defibrilátor AED. Přístroj však výboj nedoporučil, a tak pokračovali v nepřímé masáži srdce až do příjezdu zdravotníků. Zásah ale komplikoval stísněný prostor pokoje ubytovny, kde byla první pomoc poskytována. Zdravotníci dorazili na místo během krátké doby a muži se podařilo obnovit životní funkce. Následně byl transportován do nemocnice k dalšímu ošetření.
Podle vyjádření přítelkyně měl muž krátce před kolapsem užít kombinaci alkoholu a fentanylu. Právě fentanyl je mimořádně nebezpečná látka, jedná se o velmi silný syntetický opioid, který výrazně tlumí dýchání. V kombinaci s alkoholem se toto riziko ještě násobí a může velmi rychle vést k zástavě dechu a ohrožení života.
Apelujeme na veřejnost, aby nepodceňovala rizika spojená s užíváním návykových látek, zejména jejich kombinací. Včasné přivolání pomoci a rychlá reakce hlídky v tomto případě sehrály klíčovou roli.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 18. dubna 2026.