Koloběžkoví bandité dopadeni
Předběžná škoda byla vyčíslena na 180 000 eur a pravděpodobně není konečná.
Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP) ve spolupráci s rakouskými kolegy úspěšně zrealizovalo rozsáhlou mezinárodní policejní operaci, která vedla k odhalení a zadržení čtyřčlenné skupiny cizinců podezřelých z dlouhodobé organizované trestné činnosti na území Rakouska. Podle rakouské policie měli tito pachatelé na svědomí téměř stovku vloupání do komerčních objektů v příhraničních oblastech Dolního a Horního Rakouska. Skupina se měla dlouhodobě zdržovat na území České republiky, odkud podnikala jednotlivé výjezdy do příhraničních oblastí.
Již na začátku července 2025 přijali policisté z operativního odboru ŘSCP oznámení rakouské policie o opakovaných vloupáních do administrativních sídel firem. Cizinci po násilném vniknutí do objektů vypáčili trezory a odcizili finanční hotovost v eurech. V některých případech si odnášeli také movitý majetek, jako například drony. Podle poskytnutých informací se mělo jednat o cizince, kteří k páchání trestné činnosti využívali jak osobních vozidel, tak elektrické koloběžky a skútry. Vozidla ukrývali na českém území a k překonávání hranic používali méně frekventované trasy a polní cesty.
Analytickou činností policistů operativního odboru byla vysledována zájmová vozidla a následně byl vytipován pravděpodobný termín dalšího vloupání v noci z 6. na 7. listopadu 2025. Tato domněnka se potvrdila poté, co byl zaznamenán pohyb vytipovaných vozidel směrem k Českým Budějovicím. ŘSCP proto posílilo hlídkovou činnost mobilních jednotek cizinecké policie v rizikových lokalitách Jihočeského kraje. Policisté následně zaznamenali pohyb vozidel směrem k Praze a téměř současně byla přijata hlášení od rakouských kolegů o vloupání na třech místech v pohraničí Rakouska, která odpovídala trase, kterou projížděla vytipovaná vozidla.
Po rychlé výměně informací policie přistoupila ke kontrole obou vozidel, která byla zastavena v Praze a Středních Čechách. Již při prvotním prověření se potvrdilo, že se jedná o podezřelé cizince. V jednom z automobilů byly nalezeny elektrické koloběžky, nástroje používané k vloupání a finanční hotovost pravděpodobně pocházející z trestné činnosti.
Rakouské justiční orgány záhy vydaly Evropský zatýkací rozkaz na všechny čtyři cizince podezřelé z organizované trestné činnosti. U jednoho z nich bylo navíc zjištěno, že se prokazoval padělaným bulharským občanským průkazem. V jeho případě bude v České republice vedeno samostatné trestní řízení pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 trestního zákoníku.
Všichni čtyři zadržení cizinci jsou v současné době ve vydávací vazbě a po splnění zákonných podmínek budou předáni rakouským orgánům k dalšímu řízení.
Do akce bylo nasazeno několik desítek policistů. Kromě příslušníků operativního odboru a mobilních jednotek Ředitelství služby cizinecké policie také policisté z Prahy a Středočeského kraje.
„Díky rychlé reakci a úzké spolupráci s rakouskými kolegy, ale i s kolegy z Obvodního ředitelství policie Praha I. a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, kterým patří velké poděkování za okamžitou součinnost, se podařilo zadržet skupinu zločinců, která dlouhodobě ohrožovala bezpečnost v příhraničních oblastech. Tento případ je ukázkou efektivní mezinárodní policejní spolupráce,“ uvedl plukovník Karel Popela, vedoucí operativního odboru Ředitesltví služby cizinecké policie.
kpt. Josef Urban, tiskový mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie
11. listopadu 2025.