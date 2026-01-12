Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Koloběžkář se přepočítal
Jezdil se zákazem řízení.
Není koloběžka jako koloběžka. O tom se mohl poslední den uplynulého týdne přesvědčit 37letý muž z Litvínova. Toho kontrolovala policejní hlídka v odpoledních hodinách v tamní ulici Mostecká. Před tím muž řídil elektrokoloběžku, na které do cíle už nedojel. Skončil totiž na služebně. Zasahující hlídka při kontrole zjistila, že na základě rozhodnutí Městského úřadu v Litvínově má řidič vysloven a stále platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny. Omezení má platné od loňského léta až do doku 2028. Na výzvu policistů se také podrobil testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na THC. Na obvodním oddělení si Litvínovan převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za projížďku na tomto dopravním prostředku mu hrozí v případě uznání viny až dvouleté vězení.
Podle protokolu podezřelý o vysloveném zákazu věděl. Údajně se domníval, že na řízení elektrokoloběžky se nevztahuje vlastnictví řidičského oprávnění. V tomto případě byl ale opak pravdou.
Důrazně doporučujeme, aby si zájemci při nákupu elektrokoloběžky zjistili potřebné informace. Řidiči mohou být pak nemile překvapeni. Informace o prostředku zjišťujte důkladně, ne vždy prodejce uvádí relevantní údaje. Koloběžek s elektrickým pohonem je široká škála. V tomto případě jel podezřelý na prostředku „se sedadlem.“ Taková elektrokoloběžka podléhá vždy registraci, pokud sedadlo má v maximální výšce 54 centimetrů a více, a to bez ohledu na výkon a rychlost. Prostředek by měl být osazen registrační značkou, podléhá pravidelným technickým kontrolám a pochopitelně i pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Je důležité vést v patrnosti, že v takovém případě je potřeba vlastnit i potřebné řidičské oprávnění, podle typu. Na elektrokoloběžku se sedadlem vždy, minimálně skupinu Am.
12. ledna 2026