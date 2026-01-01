Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Koloběžkář narazil do seniorky
Policisté varují před jízdou po chodnících.
Dopravní policisté v Ústeckém kraji stále častěji řeší dopravní nehody, jejichž účastníky jsou řidiči elektrických koloběžek. Přestože se jedná o oblíbený a rychlý způsob dopravy zejména ve městech, řada uživatelů si neuvědomuje, že i při jízdě na elektrické koloběžce musí dodržovat pravidla silničního provozu a dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním účastníkům.
Jedním z aktuálně šetřených případů je dopravní nehoda, ke které došlo v polovině května kolem půl jedenácté dopoledne v ulici Pařížská v Ústí nad Labem. Osmnáctiletý řidič elektrické koloběžky Xiaomi Electric Scooter 4 jel po chodníku ve stejném směru jako pětaosmdesátiletá chodkyně. Podle dosavadních zjištění nestačil včas zareagovat a do seniorky zezadu narazil. Následkem střetu žena upadla na zem a utrpěla zranění v oblasti pánve. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která seniorku po prvotním ošetření převezla do nemocnice v Ústí nad Labem. Policisty provedená dechová zkouška u řidiče vyloučila požití alkoholu.
Tato nehoda je dalším případem, který upozorňuje na rizika spojená s jízdou elektrických koloběžek po chodnících. Chodník je primárně určen chodcům, kteří mohou kdykoliv změnit směr chůze, zastavit se nebo nečekaně uhnout. Řidič jedoucí na koloběžce často nemá dostatek času ani prostoru na včasnou reakci, zejména pokud jede vyšší rychlostí nebo v těsné blízkosti chodce. Právě tento případ je typickou ukázkou situace, kdy došlo ke střetu z důvodu nedostatečného odstupu a nemožnosti včas zastavit.
Dopravní policisté se proto v rámci svých bezpečnostně preventivních akcí zaměřují také i na uživatele elektrických koloběžek. Mnozí z nich si totiž neuvědomují, že i na elektrické koloběžce jsou účastníky silničního provozu a vztahují se na ně povinnosti stanovené zákonem. Policisté při kontrolách zjišťují zejména jízdu po chodnících, nepřiměřenou rychlost, používání mobilního telefonu za jízdy či porušování dalších pravidel silničního provozu.
Za některé přestupky přitom hrozí řidičům elektrických koloběžek pokuty v řádech tisíců až desítek tisíc korun. Mnohem závažnější než finanční postihy však mohou být následky dopravních nehod, při nichž bývají ohroženi zejména chodci, děti a senioři.
Policisté proto apelují na všechny uživatele elektrických koloběžek, aby respektovali pravidla silničního provozu, přizpůsobili rychlost jízdy okolnostem a vždy mysleli na bezpečnost těch nejzranitelnějších účastníků provozu. Chvíle nepozornosti totiž může mít pro chodce velmi vážné následky.
Ústí nad Labem 10. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje