Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Kolize na přechodu před Penny Marketem ve Cvikově
Hledáme její svědky.
V sobotu 21. února kolem 16.40 došlo na přechodu pro chodce v Tovární ulici na I/13 ve Cvikově před Penny Marketem ke kolizi mezi osobním vozidlem tovární značky Toyota RAV4 s desetiletou dívenkou. Ta přecházela silnici směrem k Penny Marketu. Vozidlo se pohybovalo ve směru od Svoru na Kunratice u Cvikova. Oba účastníci nehodové události popisují její průběh odlišně, proto žádáme případné svědky, aby nám ji pomohli řádně objasnit. Dívka po kolizi nebyla viditelně zraněná a návštěvu lékaře její rodiče naplánovali až na dnešní den. Zprávu zatím nemáme k dispozici. Kontaktovat nás můžete na bezplatné lince 158.
23. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková