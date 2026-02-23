Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kolize na přechodu před Penny Marketem ve Cvikově

Hledáme její svědky. 

V sobotu 21. února kolem 16.40 došlo na přechodu pro chodce v Tovární ulici na I/13 ve Cvikově před Penny Marketem ke kolizi mezi osobním vozidlem tovární značky Toyota RAV4 s desetiletou dívenkou. Ta přecházela silnici směrem k Penny Marketu. Vozidlo se pohybovalo ve směru od Svoru na Kunratice u Cvikova. Oba účastníci nehodové události popisují její průběh odlišně, proto žádáme případné svědky, aby nám ji pomohli řádně objasnit. Dívka po kolizi nebyla viditelně zraněná a návštěvu lékaře její rodiče naplánovali až na dnešní den. Zprávu zatím nemáme k dispozici. Kontaktovat nás můžete na bezplatné lince 158.

23. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková 

Odkazy do noveho okna

místo kolize ve Cvikově

místo kolize ve Cvikově 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 