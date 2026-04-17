Kolama dolů - Učme se přežít: Trénink, který může zachránit život
Motorkářská sezóna je v plném proudu. S rostoucím počtem motorkářů na silnicích ale přibývá i dopravních nehod, které mívají velmi vážné následky.
Právě jarní měsíce patří z pohledu dopravní policie mezi nejrizikovější období. Po zimní přestávce chybí návyky, jistota i správný odhad situací. Řidiči motocyklů často přeceňují své schopnosti a ostatní účastníci silničního provozu si na jejich přítomnost teprve znovu zvykají. Na silnici přitom nejde o to, kdo měl pravdu. Jde o to, kdo se vrátí domů.
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti již tradičně pokračuje v preventivním projektu Kolama dolů - Učme se přežít s Policií ČR, který je zaměřen na vzdělávání, zdokonalování a bezpečný návrat motorkářů na silnice.
Projekt nabízí organizované společné vyjížďky za doprovodu dopravních policistů, které vedou na vybrané polygony bezpečné jízdy. Tam na účastníky navazuje odborný program a bezplatný výcvik pod vedením zkušených instruktorů. Účastníci si vyzkouší krizové situace v bezpečném prostředí, osvojí si správné návyky a připomenou si limity své i svého stroje. Projekt je určen všem motocyklistům, kteří chtějí jezdit jistěji, předvídatelněji a s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu.
Motorkáři si v rámci programu Kolama dolů – Učme se přežít mohou při ověřování svých řidičských znalostí a dovedností vysoutěžit atraktivní ceny od partnerů Policie ČR a Platformy Vize 0, například antivirový software od společnosti ESET, autokamery od společnosti Nextbase, příruční cestovní zavazadlo od Nadace Vodafone či další dárky od partnerské banky ČSOB.
V letošním roce proběhnou celkem 3 termíny a 9 organizovaných jízd. Kapacita jedné vyjížďky je omezena na 180 účastníků, proto doporučujeme včasnou registraci prostřednictvím webu projektu „Učme se přežít“.
Termíny a místa srazů:
30. května 2026
Brno, parkoviště před hlavním vstupem na Brno Circuit
Jimramov, náměstí Jana Karafiáta
Buchlovice, Bistro Tramp
18. července 2026
Vysoké Mýto, Dráby 734, komunikace před polygonem
Parkoviště Hřibojedy, Braunův betlém
Písařov, parkoviště u restaurace Na Kocandě
8. srpna 2026
Liberec, Vesec, parkoviště u sportovního areálu
Terezín, náměstí ČSA
Praha 9, parkoviště Zámku Vinoř
Tisková zpráva k zahájení motorkářské sezony
Statistika nehodovosti - Policie České republiky
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP
17. dubna 2026