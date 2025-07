Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

„Kolama dolů – učme se přežít“

PŘÍBRAMSKO - Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem víc zranitelnější než řidiči vozidel.

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti a s Asociací center bezpečné jízdy pořádá preventivní projekt „Kolama dolů – učme se přežít“ zaměřený na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů. Akce proběhne na Příbramsku dne 12. července.

Počet účastníků na vyjížďku je stanoven na 250 motorkářů, zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek ucmeseprezit.cz. Sraz je dne 12. července v 10:45 hodin v Pražské ulici v Mníšku pod Brdy, u autobusové zastávky Závod. Odtud pak motorkáři vyjedou v 11.40 hodin za doprovodu dopravních policistů na motocyklech na spanilou jízdu dlouho kolem 80 km. Trasa povede přes obec Řevnice, Hlásná Třebaň, Srbsko, Tetín, Koněprusy, Bykoš, Neumětely, Hostomice, Buková u Příbramě, Pičín, Občov a Suchodol. Zakončena bude na polygonu v Dlouhé Lhotě kolem 13:00 hodin. Tam mohou přijet i další zájemci na svých strojích, aby si procvičili ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu, prohlédli si krásné motorky apod.

Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem víc zranitelnější než řidiči vozidel. Nechrání je totiž žádná karoserie a bezpečností pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které mají na sobě. Je to speciální a dobře viditelné oblečení, kvalitní přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče klubů a páteře. I sebelepší výbava však není zárukou bezpečné jízdy, pokud motorkář jede riskantně a nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu komunikace, počasí a provozu. Je potřeba si uvědomit, že ostatní motoristé mohou motorkáře snadno přehlédnout, nesprávně odhadnout i rychlost a reakci motorky.

Při předjíždění by měl mít motocyklista připravený záložní plán, tzv. „únikový prostor“, prostě vědět, kudy jet, kdyby auto před ním náhle vybočilo, začalo prudce brzdit nebo vyjelo nějaké vozidlo z vedlejší ulice. K tomu je potřeba zvládnou správnou techniku pohledu. Motorkář by se měl dívat co nejvíce dopředu, ne jen pár metrů přes sebe. Může pak mnohem lépe reagovat na vzniklou situaci. Platí základní poučka – jedu tam, kam se dívám. Nikdy není špatně si předjetí rozmyslet, počkat na vhodnější dobu, a předjíždění v nepřehledných místech je vyloženě hazard se životem.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

P ČR Příbram

3. červenec 2025

