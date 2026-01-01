Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

KLOBÁSA Petr správní řízení odnětí zbrojního průkazu

Č. j. KRPA-370011-10/ČJ-2025-0014IY 

Praha 24. února 2026

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV, se sídlem Soukalova 3408/1, Praha 4  (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán

  o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

panu

KLOBÁSA Petr, nar.  30. 4. 1969, hlášen k pobytu na adrese Generála Šišky 2375/6, Praha 4

jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:

  1. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odnětí zbrojního průkazu ve smyslu § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV, Soukalova 3408/1, Praha 4, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:  http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx

                                                           npor. Mgr. Andrea Bezoušková

                                                                                                                     vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 24. 2. 2026

Sejmuto dne : 11. 3. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 