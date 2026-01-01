Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Klobása Petr rozhodnutí odnětí zbrojního průkazu
Č. j. KRPA-370011-15/ČJ-2026-0014IY
Praha 14. května 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV se sídlem v Praze 4, Soukalova 3408/1 (dále jen „krajské ředitelství policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu jménem
KLOBÁSA Petr, nar. 30. 4. 1969, hlášen k pobytu na adrese úřadu městské části Praha 12-Generála Šišky 2375/6, Praha 4
jako osobě jež se nedaří doručovat písemnosti:
- Rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění podle § 67 až 69 správního řádu, ve věci odnětí zbrojního oprávnění podle § 22 odst. 1 zákona o zbraních a střelivu,
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV se sídlem v Praze 4, Soukalova 3408/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu).
Toto rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Mgr. Andrea Bezoušková
vedoucí Kontaktního místa Praha IV
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 14. 5. 2026
Sejmuto dne: 29. 5. 2026