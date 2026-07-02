Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Klimatické podmínky "zlákaly" řidiče
Pět řidičů pod vlivem alkoholu či drog.
Poslední červnový den měli policisté ve Vrchlabí napilno. Odhalili hned dva řidiče, kteří si „pitný režim“ vyložili po svém a usedli za volant pod vlivem alkoholu.
Krátce po 11. hodině dopoledne zastavili u vrchlabské nemocnice 53letého řidiče vozu Dacia. Dechová zkouška u něj ukázala 2,16 promile alkoholu. O několik hodin později, po 18. hodině, kontrolovali v Lánovské ulici cizince za volantem Volkswagenu. I jeho test byl pozitivní – nadýchal 1,86 promile.
Oba muži se dopustili přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za takové jednání jim hrozí až rok vězení, peněžitý trest a zákaz činnosti.
Do problémů se dostal i další řidič v Trutnově. Policisté ho zastavili před polednem v Novodvorské ulici. Test na drogy byl pozitivní a navíc se ukázalo, že má od loňského roku blokaci řidičské oprávnění.
Ani následující dva dny nebyly klidné. Policisté ze Dvora Králové nad Labem při dohledu nad bezpečností silničního provozu odhalili další dva řidiče, kteří před jízdou požili alkohol.
48letý muž uvedl, že vypil pouze jedno pivo, nicméně nadýchal 0,07 promile. Druhým případem byla 37letá řidička, která krátce po půlnoci nadýchala 0,29 promile. S oběma policisté sepsali oznámení o přestupku, který bude postoupen k dalšímu projednání správnímu orgánu.
por. Pižlová Šárka, DiS.
2.7.2026, 9:30