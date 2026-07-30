Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Klidný hlas pomohl zachránit lidský život
Policista na lince 158 prokázal při krizové komunikaci mimořádnou profesionalitu.
Noční služba operačního důstojníka Krajského ředitelství policie kraje Vysočina por. Aleše Havlíka se během několika minut proměnila doslova v boj o lidský život. Poté, kdy policista z integrovaného operačního střediska přijal v pondělí 13. července před jedenáctou hodinou v noci oznámení týkající se obavy o život muže, netušil, že to bude právě on, kdo může zachránit lidský život. O tom, že událost neskončila tragicky, rozhodla především jeho trpělivost a vysoce profesionální přístup.
Krátce před jedenáctou hodinou v noci přijal por. Aleš Havlík na tísňové lince 158 oznámení od muže z Třebíčska, který vyslovil důvodnou obavu o život svého kamaráda. O tom, kde by se mohl jeho údajný kamarád zdržovat, ale nevěděl a hovor ukončil. Když však o několik minut později zavolal muž znovu, bylo por. Aleši Havlíkovi jasné, že volající je ve značném psychickém rozrušení a ve skutečnosti hovoří sám o sobě. Následoval téměř půlhodinový rozhovor, během něhož se operační důstojník snažil získat jeho důvěru a zároveň zjistit, kde se aktuálně nachází, aby mohl do místa vyslat policejní hlídku.
Přestože muž svou polohu opakovaně odmítal sdělit, Aleši Havlíkovi se podařilo díky citlivě vedené komunikaci získat klíčové informace, které následně pomohly při jeho vypátrání. Zatímco operační důstojník udržoval s mužem telefonický kontakt, do akce se ihned zapojila policejní hlídka z obvodního oddělení Hrotovice. Současně probíhala lokalizace jeho mobilního telefonu. Dvaadvacetiletého muže policisté vypátrali na zámecké zdi v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde stál před zábradlím ve výšce asi osmi metrů. Policisté se snažili s mužem navázat kontakt a přimět ho k tomu, aby od svého jednání upustil a vrátil se zpět za zábradlí, kde by bezprostředně neohrožoval svůj život. Muž ale reagoval negativně a s hlídkou nespolupracoval. Poté, co dopil alkohol z láhve, kterou měl u sebe, začal se přesouvat po zámecké zdi tam a zpět. V tuto chvíli se do záchrany zapojil rovněž policejní vyjednávač, který s mužem komunikoval po telefonu. Následně však muž seskočil na podestu u technické budovy v zámecké zahradě z výšky asi třech metrů, odkud vylezl na střechu technické budovy, kde vyšplhal až na její samotný hřeben. Muž ovšem posléze zavrávoral a sjel až k okapu na okraj střechy. Za pomoci hasičů se muže podařilo dostat do bezpečného prostoru, kde byl předán do péče zdravotnické záchranné služby, která jej převezla do třebíčské nemocnice k vyšetření. Provedenou dechovou zkouškou byla u muže na místě zjištěna hodnota 1,88 promile alkoholu.
Tento případ opětovně dokazuje, že práce operačních důstojníků na integrovaném operačním středisku není zdaleka pouze o přijímání oznámení. V mnoha případech jsou právě oni těmi prvními, kteří komunikují s lidmi, kteří se ocitli v psychicky velmi náročných a vypjatých situacích. Klidný přístup, empatie, vytrvalost, a především profesionálně vedená komunikace por. Aleše Havlíka poskytly zasahujícím policistům dostatek času k nalezení muže a ve výsledku přispěly k záchraně jeho života. Přestože podobné příběhy nekončí vždy šťastně, tento je důkazem, že i práce policistů integrovaného operačního střediska může rozhodnout o lidském životě. Právě za to si por. Aleš Havlík zaslouží náležité ocenění a uznání. Policistovi za jeho přístup k plnění služebních povinností osobně poděkoval krajský policejní ředitel brigádní generál Mgr. Miloš Trojánek, který mu udělil kázeňskou odměnu.
V případě por. Aleše Havlíka se jedná o opakované ocenění. Policista stejně profesionálně vystupoval před dvěma lety na Štědrý den časně ráno. Linku tísňového volání 158 tehdy kontaktoval muž, který chtěl skočit na Havlíčkobrodsku z mostu. Aleš Havlík s mužem velmi profesionálně a trpělivě hovořil o jeho životě a životních problémech, které ho potkaly a byly důvodem jeho špatného psychického stavu. Po dlouhých sedmnácti minutách se policistovi podařilo muži jeho sebevražedné úmysly rozmluvit a poté se muž sám dobrovolně vydal policejní hlídce, která byla mezitím vyslána na místo. Profesionální a empaticky vedený hovor ze strany službu konajícího policisty vedl k záchraně mužova života.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
30. červenec 2026