Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Klatovští kriminalisté objasnili několik krádeží
Měla se jich dopustit dvojice mužů, mladší z nich poslal soud do vazby.
Klatovským kriminalistům se díky důkladné operativní činnosti podařilo objasnit několik případů krádeže, ke kterým došlo v uplynulé době na různých místech okresu. Dva muži ve věku 20 a 36 let se podle dosud zjištěných skutečností měli společně dopustit krádeže v rekreační chalupě, odkud si odnesli například televizor, boty či nářadí. Při svém počínání poškodili digestoř, dvířka od sekretáře nebo venkovní elektroměr a způsobili tak celkovou škodu přesahující 26 tisíc korun. Jako další objekt si vybrali budovu jednoho z obecních úřadů. Zde odcizili fotopast, balení nápojů a několik kusů oblečení za téměř 1500 korun.
Mladší z mužů se pak již samostatně měl dopustit také krádeže v obchodě s drogistickým zbožím, kde měl odcizit elektrický zubní kartáček. V bytě svého rodinného příslušníka pak odcizil mobilní telefon v hodnotě 4.500 korun a dále dle zjištěných informací odcizil motobaterii z provozovny jedné ze společností v obci Sušice. Následně se ze samoobslužné prodejny pokusil bez zaplacení odnést nápoj, drobné cukrovinky a ponožky v hodnotě přesahující 200 korun. Obsluha jej však v prostoru prodejny uzavřela a přivolala policisty.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody. Jelikož se mladší z dvojice tohoto jednání dopustil přesto, že byl za podobný čin již v minulosti trestán, podal policejní komisař podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Starší z obviněných je stíhán na svobodě. Kriminalisté se případy nadále zabývají a není vyloučeno, že obvinění rozšíří o další skutky.
por. Bc. Iva Vršecká
9. března 2026