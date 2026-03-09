Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Klatovští kriminalisté objasnili několik krádeží

Měla se jich dopustit dvojice mužů, mladší z nich poslal soud do vazby. 

Klatovským kriminalistům se díky důkladné operativní činnosti podařilo objasnit několik případů krádeže, ke kterým došlo v uplynulé době na různých místech okresu. Dva muži ve věku 20 a 36 let se podle dosud zjištěných skutečností měli společně dopustit krádeže v rekreační chalupě, odkud si odnesli například televizor, boty či nářadí. Při svém počínání poškodili digestoř, dvířka od sekretáře nebo venkovní elektroměr a způsobili tak celkovou škodu přesahující 26 tisíc korun. Jako další objekt si vybrali budovu jednoho z obecních úřadů. Zde odcizili fotopast, balení nápojů a několik kusů oblečení za téměř 1500 korun.

Mladší z mužů se pak již samostatně měl dopustit také krádeže v obchodě s drogistickým zbožím, kde měl odcizit elektrický zubní kartáček. V bytě svého rodinného příslušníka pak odcizil mobilní telefon v hodnotě 4.500 korun a dále dle zjištěných informací odcizil motobaterii z provozovny jedné ze společností v obci Sušice. Následně se ze samoobslužné prodejny pokusil bez zaplacení odnést nápoj, drobné cukrovinky a ponožky v hodnotě přesahující 200 korun. Obsluha jej však v prostoru prodejny uzavřela a přivolala policisty.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání obou mužů pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody. Jelikož se mladší z dvojice tohoto jednání dopustil přesto, že byl za podobný čin již v minulosti trestán, podal policejní komisař podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Starší z obviněných je stíhán na svobodě. Kriminalisté se případy nadále zabývají a není vyloučeno, že obvinění rozšíří o další skutky.   

por. Bc. Iva Vršecká
9. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 