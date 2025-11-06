Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Klamavá reklama
Nabízela zboží jedné ze známých firem…
Pokud něco kupujete prostřednictvím internetu, zbystřete! Tato informace může být důležitá také pro vás!
Podvodníci zneužívají loga a stránky různých společností a snaží se kupující různými způsoby manipulovat k provedení nestandartních plateb nebo poskytnutí údajů k platební kartě.
Na policisty se obrátila 36letá žena z Terezínska, s tím že se pravděpodobně stala obětí podvodníka.
Poškozenou zaujala na internetových stránkách reklama nabízející zboží jedné ze známých společností zabývající se prodejem nábytku.
Na tuto reklamu zareagovala, v domnění, že se jedná o regulérní e-shop uváděné společnosti. Založila si dvě objednávky nábytku, přičemž úhradu provedla pomocí blíže nezjištěné platební brány prostřednictvím platební karty. Následně obdržela z různých zahraničních emailových adres potvrzení o přijetí smyšlených objednávek.
Když zboží stále nepřicházelo, urgovala doručení objednávek. Bez souhlasu a vědomí poškozené byly následně z jejího bankovního provedeny dvě neoprávněné platby za bezmála 7 tisíc korun.
Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Doporučujeme:
- Zboží objednávejte pouze z oficiálních stránek obchodů.
- Nereagujte na reklamy a výhodné nabídky e-shopů.
- Nespoléhejte na to, že podvodnou reklamu poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
- Pokud se vás prodávající bude snažit přimět k nestandartním postupům, nepřistupujte na platbu. Neplaťte kauce, nedoplatky či přeplatky a především nikam nezadávejte své platební údaje.
- Podvodníci nasměrují oběť na předem připravený phishingový web v podobě platební brány. K tomu často zneužívají loga a grafiku různých reálných ověřených společností či poskytovatelů služeb.
- Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
- Apelujeme proto na občany! Buďte obezřetní při zadávání citlivých údajů. V případě, že jste se stali obětí podvodného jednání, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.
6. listopadu 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje