Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Klamavá reklama

Nabízela zboží jedné ze známých firem… 

Pokud něco kupujete prostřednictvím internetu, zbystřete! Tato informace může být důležitá také pro vás!
Podvodníci zneužívají loga a stránky různých společností a snaží se kupující různými způsoby manipulovat k provedení nestandartních plateb nebo poskytnutí údajů k platební kartě.

Na policisty se obrátila 36letá žena z Terezínska, s tím že se pravděpodobně stala obětí podvodníka.
Poškozenou zaujala na internetových stránkách reklama nabízející zboží jedné ze známých společností zabývající se prodejem nábytku.

Na tuto reklamu zareagovala, v domnění, že se jedná o regulérní e-shop uváděné společnosti. Založila si dvě objednávky nábytku, přičemž úhradu provedla pomocí blíže nezjištěné platební brány prostřednictvím platební karty. Následně obdržela z různých zahraničních emailových adres potvrzení o přijetí smyšlených objednávek.

Když zboží stále nepřicházelo, urgovala doručení objednávek. Bez souhlasu a vědomí poškozené byly následně z jejího bankovního provedeny dvě neoprávněné platby za bezmála 7 tisíc korun.

Policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Doporučujeme:

  • Zboží objednávejte pouze z oficiálních stránek obchodů.
  • Nereagujte na reklamy a výhodné nabídky e-shopů.
  • Nespoléhejte na to, že podvodnou reklamu poznáte podle vzhledu, podvodné stránky bývají profesionálně zpracované.
  • Pokud se vás prodávající bude snažit přimět k nestandartním postupům, nepřistupujte na platbu. Neplaťte kauce, nedoplatky či přeplatky a především nikam nezadávejte své platební údaje.
  • Podvodníci nasměrují oběť na předem připravený phishingový web v podobě platební brány. K tomu často zneužívají loga a grafiku různých reálných ověřených společností či poskytovatelů služeb.
  • Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
  • Apelujeme proto na občany! Buďte obezřetní při zadávání citlivých údajů. V případě, že jste se stali obětí podvodného jednání, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.

6. listopadu 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 