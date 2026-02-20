Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Kladenská policie varuje před podvodem na WhatsAppu. Falešné hlasování může připravit lidi o desítky tisíc korun
Kladenská policie upozorňuje veřejnost na aktuálně se šířící podvod prostřednictvím aplikace WhatsApp. Zpráva s výzvou k hlasování v taneční či jiné soutěži může vést ke zneužití účtu a následnému vylákání peněz od vašich blízkých. Policisté apelují na obezřetnost a důsledné ověřování žádostí o půjčku.
Kladenská policie v těchto dnech varuje občany před podvodným jednáním, které se šíří prostřednictvím komunikační aplikace WhatsApp. Pachatelé rozesílají zprávy, které na první pohled působí důvěryhodně – často se tváří jako žádost o hlasování v taneční, pěvecké nebo jiné soutěži.
Součástí zprávy je odkaz, na který má příjemce kliknout. Právě tento krok je však klíčový. Po jeho otevření může dojít ke zneužití přístupových údajů a následnému ovládnutí WhatsAppového účtu oběti.
Podvodníci následně z napadeného účtu rozešlou všem uloženým kontaktům zprávu s prosbou o půjčení peněz. Tvrdí, že se nacházejí v naléhavé situaci a částku vrátí hned následující den. Zpráva často obsahuje konkrétní číslo účtu, kam mají být peníze zaslány.
Právě důvěra mezi přáteli a rodinou je tím, na co pachatelé spoléhají. Lidé pak v domnění, že pomáhají svému známému, odesílají částky v řádu desítek tisíc korun. V některých případech však škoda dosahuje i mnohem vyšších hodnot.
Podobné případy se již objevily v různých regionech České republiky a počet poškozených může dále narůstat. Tento způsob podvodu patří v současnosti mezi časté formy internetové kriminality.
Jak se chránit?
Policie doporučuje dodržovat několik základních pravidel:
- Neklikejte na odkazy na hlasování v soutěžích, které vám přijdou prostřednictvím WhatsAppu, i když jsou zaslány z čísla známé osoby.
- Pokud obdržíte žádost o půjčení peněz přes aplikaci nebo sociální síť, žádné finance neodesílejte bez předchozího ověření.
- Nejbezpečnější je zavolat přímo dotyčné osobě a ověřit si, zda vás o půjčku skutečně žádá.
- Nestačí odpovědět zpět ve stejné konverzaci – podvodník je schopen na zprávy reagovat a působit přesvědčivě.
- Doporučujeme aktivovat dvoufázové ověření v aplikaci WhatsApp a dbát na zabezpečení svého telefonu.
Kladenská policie apeluje na veřejnost, aby byla při komunikaci v online prostředí maximálně obezřetná. V případě podezření na podvodné jednání se obraťte na nejbližší policejní služebnu nebo využijte linku 158.
Opatrnost a rychlé ověření informací mohou zabránit nejen finanční ztrátě, ale i dalšímu šíření podvodného jednání mezi vašimi blízkými.
nprap. Monika Pragerová
PČR,Územní odbor Kladno
20.února 2026