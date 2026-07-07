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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kempy na Doksku obcházejí i zloději

O víkendu v jejich rukách skončilo jízdní kolo za 100 000 korun nebo batoh s oblečením a cennostmi. 

V sobotu mezi třetí a sedmou hodinou ranní vnikl zatím neznámý, drzý zloděj do neuzamčené rekreační chatky v kempu na Doksku, kde v té době spali dva lidé a jednomu z nich odcizil batoh. S ním si odnesl jeho veškeré osobní doklady , peněženku s několika stokorunami a platební kartou, zánovní telefon iPhone, ale i oblečení a hygienické potřeby. Škodu majitel vyčíslil částkou 33 600 korun. Pokud se nám nezvaného návštěvníka podaří vypátrat, bude se zodpovídat z přečinů porušování domovní svobody, neoprávněného opatření , padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže.

V podvečer téhož dne jsme přijali oznámení o odcizení jízdního kola v hodnotě 100 000 korun, které si majitel opřel o verandu chatky v jednom z rekreačních zařízení na 10 minut, aniž by ho nějak zajistil proti krádeži. To stačilo zlodějovi k tomu, aby se ho nepozorovaně zmocnil. Kolo patří účastníkovi soustředění mladých cyklistů z Východočeského kraje. Jedná se o modrobílé kolo tovární značky Canyon Lux World Cup s oranžovou vidlicí. Je možné, že ho zloději budou nabízet náhodným zájemcům hodně pod cenou. Pokud se o něčem takovém dozvíte, ozvěte se nám na linku 158.odcizené koloodcizené kolo

Oba případy mají jednoho společného jmenovatele, kterým je neopatrnost. Příležitost dělá zloděje, a tu pachatelé dostali a také ji využili. Neuzamčené dveře umožnily zlodějům vstoupit do chatky a krádež drahého kola zase usnadnilo to, že nebylo uzamčené.

Preventisté libereckého krajského ředitelství i v tomto roce vyrážejí za rekreanty do jednotlivých stanových nebo chatových městeček a osobně jim připomínají rizika spojená s nezajištěným majetkem v době dovolených.  Prevence se vždycky vyplácí. Je ale třeba na ni myslet ještě dříve, než ke krádeži dojde. Prostudujte si proto náš leták.

7. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

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odcizené kolo

odcizené kolo 

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