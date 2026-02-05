Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Když soud rozhodne, musí se rozhodnutí respektovat, jinak hrozí trest
Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, upravený v § 337 trestního zákoníku, se týká situací, kdy osoba úmyslně nerespektuje rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu.
Nejčastěji se jedná o řízení motorového vozidla v době platného zákazu řízení, nenastoupení do výkonu trestu odnětí svobody, porušení zákazu pobytu nebo vykonávání činnosti, ke které člověk pozbyl oprávnění. Takové jednání není pouhým přestupkem. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo další sankce podle závažnosti jednání.
Plzeňští policisté se s tímto typem protiprávního jednání setkávají opakovaně i v letošním roce. Díky dobré osobní i místní znalosti, pečlivému výkonu služby a efektivní operativně pátrací činnosti se jim podařilo odhalit a řešit hned několik osob, které rozhodnutí soudů a úřadů vědomě porušovaly.
Jednalo se například o 49letého muže, kterého policisté zastavili druhý lednový den krátce po jedné hodině ranní při jízdě po Klatovské třídě v Plzni. Usedl za volant vozidla značky BMW, přestože měl rozhodnutím Okresního soudu Plzeň – město uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do června roku 2027. Přestože o zákazu věděl, vykonával činnost, která mu byla soudem výslovně zakázána.
O několik dní později, v půl druhé ráno, kontrolovali policisté v Lochotínské ulici 25letého řidiče vozidla značky Citroën. Následnou lustrací v evidenci řidičů zjistili, že mladý muž má od srpna loňského roku platnou blokaci všech řidičských oprávnění z důvodu dosažení dvanácti bodů v bodovém hodnocení řidiče, přičemž s touto skutečností byl prokazatelně seznámen. I v tomto případě tak vědomě vykonával činnost, pro kterou pozbyl oprávnění.
Další muž, narozený v roce 1979, si již převzal sdělení podezření poté, co policisté zjistili, že řídil vozidlo i přes uložený zákaz řízení, navíc se jednalo o odcizené vozidlo. Pozornosti policistů neuniklo ani dalších šest řidičů, kteří usedli za volant, ačkoliv věděli, že jim soud takovou činnost zakázal.
Paragraf 337 se však netýká pouze řidičů. Policisté se zabývali také případy osob, které nenastoupily do výkonu trestu odnětí svobody nebo porušovaly zákaz pobytu. Během jednoho měsíce vypátrali plzeňští policisté pět osob, které se nástupu trestu vyhýbaly. Dva muže a jednu ženu v průběhu ledna omezili na osobní svobodě. Tyto osoby si převzali výzvu k nástupu do vězení, ale bez řádné omluvy a vysvětlení do výkonu trestu nenastoupili.
Další podezřelou je rovněž 40letá žena, která se podle dosud zjištěných skutečností dlouhodobě zdržovala na území města Plzně, přestože jí byl soudem uložen pětiletý zákaz pobytu ve městě. Tímto jednáním mařila výkon rozhodnutí soudu. Sdělení podezření si převzal také 35letý muž, kterého policisté koncem ledna kontrolovali ve Skupově ulici a zjistili, že i on má platný zákaz pobytu na území města Plzně.
Tyto případy jsou jasným důkazem, že rozhodnutí soudů a úřadů nejsou formalitou. Policie jejich dodržování aktivně kontroluje a porušení zákona nezůstává bez následků. Respektování uložených trestů a omezení je základní povinností každého. Jejich nerespektování může vést k dalšímu, často přísnějšímu postihu.
por. Michaela Raindlová
5. února 2026