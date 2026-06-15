Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Když semafory zhasnou, rozhodují pokyny policisty. Řidiči v Kladně si to znovu vyzkoušeli
Jak se zachovat, když na křižovatce přestanou fungovat semafory a dopravu řídí policista? Praktická dopravní akce v Kladně ukázala, že ne všichni řidiči si v takové situaci vědí rady. Policisté během dopoledne řešili dvanáct přestupků za nerespektování jejich pokynů a připomněli, že správná reakce může zabránit vážným dopravním nehodám.
Víte si rady, když na křižovatce přestanou fungovat semafory a řízení dopravy převezme policista? Právě takové situace dokážou řadu řidičů zaskočit. Nejistota a nesprávná reakce pak mohou ohrozit nejen samotné řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu.
Právě proto se minulý týden na frekventované křižovatce ulic Cyrila Boudy a Petra Bezruče v Kladně uskutečnila praktická dopravně-bezpečnostní akce pod vedením místního dopravního inspektorátu. Na jejím bezpečném průběhu se podílelo 30 policistů v rámci základní odborné přípravy, kteří během řízení křižovatky prováděli také běžné silniční kontroly.
řízení křižovatky
Akce se uskutečnila opakovaně a bylo patrné, že i přes předchozí zkušenosti s vypnutím světelné signalizace stále existuje řada řidičů, kteří si nejsou jistí významem pokynů policisty nebo je vědomě nerespektují. Takové jednání přitom může vést ke vzniku dopravních nehod a ohrožení zdraví či životů ostatních účastníků silničního provozu.
Když přestane fungovat světelná signalizace, přebírají řízení dopravy policisté. Jak by se měl řidič v takové chvíli zachovat? Především zachovat klid, sledovat pokyny policisty, vnímat dění kolem sebe a nejednat zbrkle. Právě respektování pokynů zasahujících policistů pomáhá předcházet kolizním situacím a zajišťuje plynulost dopravy.
Bohužel dopravní kontrola, která proběhla dne 9. června 2026, ukázala, že znalosti některých řidičů mají stále své rezervy. Policisté během dopolední akce řešili celkem 12 přestupků spočívajících v ignorování pokynů policisty při řízení dopravy. Sedm přestupků bylo vyřešeno v příkazním řízení na místě, dalších pět řidičů s projednáním nesouhlasilo, a jejich jednání tak bude oznámeno příslušné přestupkové komisi.
Řízení křižovatky a případné nerespektování pokynů policisty bylo po celou dobu monitorováno městským kamerovým systémem. Za ignorování pokynů policisty při řízení křižovatky hrozí řidiči pokuta ve výši 4 500 až 5 500 korun a zároveň zápis 6 bodů do bodového hodnocení řidiče. Pokud je přestupek řešen ve správním řízení, může sankce vzrůst na 7 000 až 25 000 korun. V případě úmyslného nerespektování pokynu k zastavení hrozí navíc zákaz řízení na dobu 4 až 6 měsíců.
řizení křižovatky
Nejvíce nejasností mezi řidiči způsoboval pokyn policisty označovaný jako „Pozor“. Ten nastává ve chvíli, kdy policista zvedne paži nebo předloktí pravé ruky, zpravidla se směrovkou. Řidiči, kterým byl dosud přikázán zákaz jízdy, se připravují k rozjezdu. Naopak ti, kteří měli dosud volno, jsou povinni zastavit. Pokud se však vozidlo nachází tak blízko křižovatky, že by již nebylo možné bezpečně zastavit, může řidič v jízdě pokračovat.
pokyn pozor
Pokud si nejste významem jednotlivých pokynů policisty zcela jisti, doporučujeme navštívit informační videa BESIP dostupná na platformě YouTube. Není na škodu si tato pravidla čas od času připomenout. Nikdy totiž nevíte, kdy se ocitnete v situaci, kdy světelná signalizace selže a dopravu bude řídit právě policista. Správná reakce může zabránit nejen dopravní nehodě, ale i zbytečným sankcím.
Po celou dobu akce se dopravní policisté zaměřili také na problematiku věnování se řízení. K dohledu nad chováním řidičů využívali monokulár, díky kterému mohou na vzdálenost až 200 metrů zřetelně sledovat jednání řidičů a zaznamenávat případná porušení pravidel. Pozitivní zprávou je, že během této akce nebyl zjištěn žádný přestupek související s nevěnováním se řízení. Přitom právě rozptýlení řidiče patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny dopravních nehod.
monokulár v akci
Aby akce přinesla pozitivní motivaci i pro vzorné řidiče, byla spojena s projektem „Řídím, piju nealko“. Koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Bc. Ondřej Žabenský předával řidičům nealkoholické pivo a jednorázové testy na alkohol. Celkem bylo takto rozdáno 35 nealkoholických piv.
řídím piju nealko
Poděkování patří také Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kladno, který policistům účastnícím se akce poskytl potřebné zázemí, pitný režim a drobné občerstvení.
děkujeme červenému kříži
Perličkou úterního dne nakonec nebyla situace na řízené křižovatce, ale řidič, který v Kročehlavské ulici v Kladně zřejmě zapomněl, že se pohybuje v obci. Na úseku s povolenou rychlostí 50 km/h mu byla naměřena rychlost 112 km/h. Řidič tak přišel o řidičský průkaz, který mu byl na místě zadržen.
Policisté navíc při kontrole zjistili nedoplatek na pokutách ve výši 1 000 korun, který řidič uhradil na místě. Technická kontrola vozidla zároveň odhalila nepovolený zásah do výfukové soustavy, kvůli kterému bylo řidiči odebráno osvědčení o registraci vozidla.
rychlost v obci
Právě vysoká rychlost je jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují následky dopravních nehod. Při rychlosti 50 km/h činí brzdná dráha na suché vozovce přibližně 28 metrů. Při rychlosti 112 km/h se však prodlužuje na téměř 100 metrů a samotná vzdálenost ujetá během reakční doby dosahuje téměř 70 metrů.
V městském provozu přitom může během několika vteřin vstoupit do vozovky dítě, senior nebo cyklista. Řidič jedoucí vysokou rychlostí již často nemá šanci včas zastavit. Následkem může být střet s chodcem na přechodu, srážka s vozidlem vyjíždějícím z vedlejší komunikace nebo nehoda s cyklistou či motocyklistou. V takových případech rozhodují doslova metry a sekundy.
Brzdnou dráhu navíc ovlivňuje nejen rychlost vozidla, ale také hloubka dezénu pneumatik, povětrnostní podmínky, stav vozovky nebo skutečnost, zda jsou na vozidle použity letní či zimní pneumatiky.
Začínající, ale často i zkušení řidiči si skutečnou délku brzdné dráhy uvědomí až ve chvíli, kdy musí náhle brzdit. Chodci se naopak mnohdy spoléhají na to, že je řidič vidí a že je vozidlo ještě dostatečně daleko. Často však nedokážou správně odhadnout jeho skutečnou rychlost. Stačí jediná chyba, okamžik nepozornosti nebo přecenění vlastních schopností a následky mohou být tragické.
Pamatujte, že fyzikální zákony nelze obejít. Každý kilometr v hodině navíc znamená delší brzdnou dráhu a méně času na reakci. Do cíle je vždy lepší dojet o několik minut později než se tam vůbec nedostat.
nprap. Monika Pragerová
Území odbor PČR Kladno
15. června 2026