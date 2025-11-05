Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Když se v lese střílí!
Myslivecké hony pod drobnohledem!
Lovecká sezóna je v plném proudu a nedílnou součástí jsou také pravidelné kontroly vybavení a dodržování zákonných ustanovení ze strany policie. Nejinak je tomu také v Ústeckém kraji, kde se každoročně uskuteční několik desítek honů.
Připomeňme si, co policisté kontrolují:
- doklady nutné k držení a nošení zbraně – jedná se o zbrojní průkaz, zbrojní průvodní list, evropský zbrojní pas, průkaz zbraně, lovecký lístek a doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti
- technický stav používaných zbraní
- provádějí dechové zkoušky, tzn. kontrolují dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci se zbraní před nebo v průběhu lovu.
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál má pod svou „patronací“ vícero činností, než jen kontroly mysliveckých lovů. Policisté organizují zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Vydávají zbrojní průkazy, zbrojní licence, muniční licence a evropské zbrojní pasy, povolují přepravu zbraní, střeliva a munice. Registrují zbraně a vydávají povolení k nabývání, držení nebo nošení zbraní, rovněž k provozování střelnic či k vystavování zbraní a střeliva. Kontrolují dodržování povinností vyplývající ze zákona o zbraních a provádějí kontroly na sportovních střeleckých soutěžích, kulturních či společenských akcích, kde je na programu střelba (divadelní představení nebo rekonstrukce historických bitev). Veřejnost jistě zavnímala proběhlé amnestie na zbraně a střelivo, které řešili právě kolegové z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Několik preventivních rad pohledem policie:
- Před samotným honem by mělo proběhnout řádné poučení účastníků a kontrola zbraní
- Alkohol? Až po ukončení honu, nikdy před ním ani během něj!
- Se zbraní zacházíme bezpečně, tedy vždy jako s nabitou.
- V rámci bezpečnosti při honu střílíme ve vymezeném směru na jistý cíl.
- Důležité je také viditelné oblečení, jasné signály a komunikace.
- Se zvěří manipulujeme až po bezpečném vybití zbraně.
- Po ukončení honu provedeme bezpečné vybití a kontrolu zbraně.
- Dodržujeme zásady bezpečnosti, a to jednak školením účastníků honu, ale také zajištění zdravotního vybavení.
Hony jsou krásná myslivecká tradice. Setkání, příroda, úcta ke zvěři. Aby ale zůstaly svátkem a ne smutnou událostí, nezapomínejme na bezpečnost. Buďme ohleduplní, zodpovědní a připravení.
Pamatujme, že prevence byla, je a bude jediným klíčem k našemu bezpečí!
5. listopadu 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje