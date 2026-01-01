Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Když představa dobrého lupu je silnější než zeď
Karvinští kriminalisté objasnili téměř dvacet případů vloupání v různých částech města Karviná.
Na spolupráci se podíleli také policisté z obvodních oddělení Karviná 1 a 7, kde byly skutky hlášené.
V období ledna a února letošního roku docházelo k častým vloupáním do zaparkovaných motorových vozidel, hlavně dodávek a taxíků. Kriminalisté získávali poznatky, vyhodnocovali informace a kamerové záznamy. Na místech vloupání zajistili kriminalistické stopy, které byly vyhodnocovány. Během krátké doby, díky osobní znalosti, zjistili, že za skutky stojí stejný pachatel.
Celkem třináct případů vloupání do zaparkovaných vozidel měl mít na svědomí 23letý muž. Z vozidel měl odcizit, co mu zrovna přišlo „pod ruku“, finanční hotovost, vozidlové kamery či oblečení. Tak nějak vše, co se dalo užít či zpeněžit. Své série vloupání měl rozšířit o tři garáže. Do dvou měl vniknout přestřižením visacího zámku na dveřích. „Odnést“ si z nich měl jízdní kolo, kabeláže a různá nářadí. U vloupání do třetí garáže změnil taktiku. Dovnitř se dostal přes zeď, kterou měl probourat. Vytvořeným „okýnkem“ měl z garáže odnést pracovní nářadí.
Svým jednáním měl způsobit škodu celkem za bezmála 170 000 korun. Komisař 1. oddělení obecné kriminality muže obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci. Obviněný s kriminalisty spolupracoval a ke skutkům se doznal. Stíhání probíhá vazebně. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu pobyt za mřížemi až na dvě léta.
Opět upozorňujeme veřejnost, ať ve vozidle nenechávají viditelně žádné cenné věci. Objekty doporučujeme zajistit alarmem, popřípadě kamerovým systémem.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku, 6. května 2026