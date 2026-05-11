Když pravidla dávají smysl: Nová preventivní beseda učí děti respektu i odpovědnosti
Preventistka Policie ČR nově přináší do kladenských škol besedu zaměřenou na pravidla slušného chování, vzájemný respekt a osobní odpovědnost za vlastní jednání. Děti si zvídavou formou uvědomují, proč jsou pravidla důležitá a jak jejich porušování ovlivňuje okolí.
Nově zařadila mezi své preventivní programy ve školách preventistka Policie ČR Středočeského kraje pro kladenský okres také besedu na téma pravidel slušného chování ve společnosti. Program je určen pro žáky 3. až 5. ročníků základních škol.
Cílem přednášky je dětem přiblížit, jak důležité je správně komunikovat, respektovat druhé a orientovat se v tom, co je ve společnosti správné a co už za hranou pravidel. Formou otázek a společné diskuze děti zjišťují, proč pravidla existují, kde všude se s nimi setkávají a proč je musí dodržovat děti, dospělí i senioři.
Součástí programu je také vysvětlení, že pravidla nevznikla náhodou, ale proto, aby předcházela škodám, konfliktům a nebezpečným situacím. Děti společně rozebírají, jaké následky může mít porušování pravidel doma nebo ve škole a jaké důsledky čekají dospělé při porušování zákonů či společenských norem. Zároveň si uvědomují, že pravidla jsou běžnou součástí každodenního života.
Nejdůležitějším bodem celé přednášky je však pochopení osobní odpovědnosti. Děti si mají uvědomit, že pokud se samy rozhodnou pravidla porušit, nesou za své jednání odpovědnost především ony samy. Ne „zlá paní učitelka“, ne rodiče ani policista, ale každý člověk sám za své chování a rozhodnutí.
Přednášku doplňuje aktivita nazvaná „Zmačkané srdce“. Pomocí papírového srdce si děti prakticky ukazují, že omluva je sice důležitá, ale některá slova nebo činy mohou v druhém člověku zanechat pomyslnou jizvu, která už nikdy úplně nezmizí.
Během besedy mají děti možnost samy navrhovat pravidla své třídy, diskutovat o významu pravidla STOP nebo přemýšlet nad tím, proč jsou důležité třídní či školní schránky důvěry.
Jako první tuto novou preventivní besedu absolvovala dne 7. května 2026 1. ZŠ Amálská Kladno, a to pro obě 4. třídy. Do budoucna je v plánu realizace programu také na dalších školách v regionu.
Pravidla nejsou překážkou, ale ochranou pro nás všechny. Učí nás respektu, ohleduplnosti a bezpečnému soužití. Každý člověk svým chováním ovlivňuje okolí – a právě slušnost, empatie a odpovědnost jsou základem dobré společnosti.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor policie Kladno
11. května 2026