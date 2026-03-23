Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Když můžeme, pomůžeme

Policisté projížděli Celetnou ulicí a všimli si zraněného turisty, kterému poskytli první pomoc. 

Policisté, kteří jsou označeni jako velitel policie a jsou pověřeni řízením sil a prostředků při mimořádných událostech si při projíždění Celetnou ulicí v Praze 1 všimli zraněného devadesátiletého muže, který krvácel z hlavy. Muži poskytli první pomoc a následně předali záchranářům. Na místě se nacházela průvodkyně, která byla z práce policistů nadšená, nenechala si to pro sebe a pochvalu nám zavolala. Moc nás to těší a rozhodli jsme se s vámi o to podělit v přiloženém videu. Děkujeme!

Událost se stala 8. března v poledne.

mjr. Jan Daněk
23. 3. 2026

