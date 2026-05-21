Když molekuly usvědčují pachatele
Poznejte svět kriminalistické chemie a práci skutečných expertů z Kriminalistického ústavu Policie ČR. Přijďte na Krimifest v sobotu 23. května od 9.00 hodin do kempu Na Hrázi v Berouně.
Kriminalistická chemie se zaměřuje na analýzu širokého spektra organických i anorganických látek. Do laboratoří putuje prakticky cokoliv, co technici zajistí na místě činu – od záhadných krystalů a neznámých tekutin až po stopy nalezené u podezřelých osob. Zatímco některé vzorky jsou na první pohled neškodné, jiné představují vážné nebezpečí. Úkolem expertů je tyto substance jednoznačně identifikovat a pomocí laboratorních metod určit jejich přesné složení.
V každodenní praxi se kriminalističtí chemici nejčastěji zabývají analýzou přírodních a syntetických drog, především konopí a metamfetaminu. Předmětem zkoumání jsou však i léčiva zneužívaná k výrobě omamných látek, zakázaná anabolika nebo výbušniny. Na našem stanovišti si prohlédnete některé reálné vzorky i jejich strukturu pod optickým mikroskopem. Dokážete sami rozpoznat nebezpečnou látku od běžné cukrovinky? Naši experti vám ukážou, že v mikrosvětě chemie není rozlišení látek tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Akci pořádá město Beroun ve spolupráci s územním odborem Beroun.
Podrobný program najdete zde: https://www.mesto-beroun.cz/pro-obcany/aktualne/krimifest-2026/
pplk. Mgr. Petra Srnková
21. května 2026