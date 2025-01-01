Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Když místo lásky přijde blokace účtu
Tentokrát to nebyl voják ani lékař, ale geolog.
Další případ internetového podvodu, který připomíná špatnou romantickou detektivku, prověřují policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně. Žena uvěřila údajnému geologovi, který ji letos v dubnu kontaktoval přes sociální síť. Mluvil o lásce, budoucnosti, důvěře. Po několika týdnech přesunul komunikaci na jinou platformu a začal zmiňovat peníze. Přesně podle scénáře, který podvodníci používají.
Muž slíbil společný život, ale místo květin posílal žádosti o platby. Žena mu poskytla čísla svých účtů. Přes její účet začaly proudit peníze od cizích lidí. Ona je vybírala, přeposílala a vkládala do kryptoměnového automatu pomocí kódů, které od něj dostávala. Věřila mu. Dokonce si koupila letenku do Anglie. Muž se ale začal vymlouvat na zahraniční pracovní cesty a nedostatek času.
Další etapa vztahu na dálku probíhala z údajného Venezuelského vězení, odkud prý nechtěli muže propustit, dokud nezaplatí svým zaměstnancům, kteří pro něj v tomto státě pracovali. Měl ovšem zablokovaný účet, tak požádal svou přítelkyni z České republiky o peníze. Přes různé aplikace mu postupně poslala více než 730 tisíc korun. Doufala, že ho poté propustí z vězení.
Příběh ještě nebyl u konce. Muže propustili z vězení, ale nechtěli ho propustit ze země, dokud nezaplatí 400 000 dolarů. Když tyto peníze žádal po ženě, odepsala mu, že to nemá logiku a obrátila se na policii.
Banka ženě zablokovala její účty. Kriminalisté prověřují jak případ podvodu, tak také legalizaci výnosů z trestné činnosti, k čemuž ženu muž využil.
Na co si dát pozor!
- Zamilovaný cizinec, který žádá přístup k vašemu účtu, nehledá lásku.
- Přeposílání peněz od cizích osob může znamenat účast na trestné činnosti.
- Bankovní účet není služba pro známé. Když vám tam cizí lidé posílají peníze, které pak končí v kryptoměnách, hrozí vám obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Každý takový případ začíná stejně. Krásný profil. Hezké řeči. Rychlá důvěra. A pak přijde žádost o pomoc s platbou. Pokud někdo používá váš účet, hraje si s vámi jako s nástrojem. Když vás někdo tlačí do vkladů přes automaty nebo platby přes pochybné aplikace, testuje vaši důvěřivost. A často i vaši trestní odpovědnost.
1. října 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková