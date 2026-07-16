Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Když emoce převládnou nad rozumem
Hádka v centru pomoci přerostla v bitku a skončila podezřením z výtržnictví.
Policisté z obvodního oddělení Lovosice se v uplynulých dnech zabývali případem dvou mužů, kteří se měli koncem června letošního roku dostat do konfliktu v prostorách centra sociální pomoci v Lovosicích.
Původně slovní rozepře mezi oběma muži měla postupně přerůst ve vzájemné fyzické napadání. Během incidentu měl jeden z mužů navíc slovně napadnout také pracovnici centra. K celému jednání mělo dojít na veřejně přístupném místě před více osobami.
To, co možná na začátku vypadalo jako běžná hádka, však nezůstalo bez následků. Celý incident totiž sledovalo hned několik svědků a jeho průběh zachytil také bezpečnostní kamerový systém. Právě svědecké výpovědi a kamerové záznamy pomohly policistům objasnit okolnosti celého případu.
Na základě zjištěných skutečností sdělili lovosičtí policisté oběma mužům podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté v této souvislosti připomínají, že spory a neshody je vždy lepší řešit klidnou komunikací. Chvíle vzteku nebo ztráta sebekontroly mohou během několika vteřin vést k jednání, které má následně právní důsledky. To, co začíná jako slovní konflikt, může velmi rychle skončit zásahem policie, trestním řízením nebo zbytečně narušenými mezilidskými vztahy.
16. 07. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje