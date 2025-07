Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Kdy denní svícení nestačí

KRAJ/JABLONEC NAD NISOU - Silné deště zvyšují riziko nehod.

V posledních týdnech se Česká republika potýká s častými a intenzivními dešťovými přeháňkami, které výrazně snižují viditelnost na silnicích. V této souvislosti upozorňujeme řidiče, že běžné denní svícení v mnoha případech nestačí k zajištění bezpečnosti provozu.

Denní svícení, které je u moderních vozidel automaticky aktivováno při nastartování, osvětluje pouze přední část vozidla. Zadní světla zůstávají zhasnutá, což může být v dešti, mlze nebo za šera pro ostatní účastníky silničního provozu velmi nebezpečné. Zejména při jízdě po dálnici nebo v kolonách může dojít k přehlédnutí vozidla bez rozsvícených zadních světel.

Proto důrazně doporučujeme:

Při zhoršené viditelnosti (déšť, mlha, šero, tunely) přepněte na potkávací světla , která automaticky rozsvítí i zadní svítilny.

(déšť, mlha, šero, tunely) , která automaticky rozsvítí i zadní svítilny. Nespoléhejte se na automatiku – mnoho vozidel nerozpozná zhoršené světelné podmínky a ponechá aktivní pouze denní svícení.

– mnoho vozidel nerozpozná zhoršené světelné podmínky a ponechá aktivní pouze denní svícení. Pravidelně kontrolujte funkčnost všech světel na vozidle.

Denní svícení je určeno pro jízdu za dobré viditelnosti. V dešti nebo mlze je jeho použití bez rozsvícených zadních světel nedostatečné a může vést k vážným nehodám.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji počasí apelujeme na všechny řidiče, aby byli ohleduplní, přizpůsobili rychlost podmínkám na silnici a věnovali zvýšenou pozornost správnému používání světel.

Doporučení pro řidiče v období častých dešťů a snížené viditelnosti

Používejte potkávací světla, ne jen denní svícení

Denní svícení nezahrnuje zadní světla. V dešti, mlze nebo šeru přepněte ručně na potkávací světla, aby bylo vozidlo viditelné i zezadu. Zpomalte a přizpůsobte rychlost podmínkám

Na mokré vozovce se prodlužuje brzdná dráha. Jízda vysokou rychlostí zvyšuje riziko aquaplaningu. Zvyšte odstup od vozidla před vámi

V dešti může být reakční doba delší a brzdná dráha delší. Bezpečný odstup vám dá více času na reakci. Zkontrolujte stav stěračů a ostřikovačů

Funkční stěrače a dostatek kapaliny do ostřikovačů jsou klíčové pro udržení dobré viditelnosti. Mějte kvalitní pneumatiky s dostatečnou hloubkou dezénu

Minimální zákonná hloubka je 1,6 mm, ale pro bezpečnou jízdu v dešti se doporučuje alespoň 3 mm. Buďte obezřetní při předjíždění a vjíždění do kaluží

Voda může skrývat výmoly nebo způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Sledujte předpověď počasí a plánujte trasu

Vyhněte se jízdě v době očekávaných silných bouřek nebo přívalových dešťů, pokud to není nezbytné. Věnujte se plně řízení

V náročných podmínkách je důležité eliminovat veškeré rušivé vlivy – mobilní telefon, hlasité rádio apod.

Na závěr jako příklad můžeme uvést dvě dopravní nehody, které se staly právě vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce a šetřili je dopravní policisté z Jablonce nad Nisou a Liberce. První z nich se stala již na konci května v Dalešicích na Jablonecku, kdy v odpoledních hodinách řidič s vozidlem Citroen Jumper vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce nezvládl řízení při průjezdu pravotočivé zatáčky, přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla Škoda Octavia. U obou řidičů policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Ovšem při tomto střetu řidič Škody Octavie utrpěl zranění, se kterým byl převezen zdravotnickou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Charakter jeho zranění i doba léčení v tuto chvíli jsou stále předmětem probíhajícího šetření v rámci, kterého již jablonečtí dopravní policisté zahájili v uplynulých dnech úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Druhá dopravní nehoda, o které se ještě v této souvislosti zmíníme, se stala během uplynulého deštivého víkendu na silnici I/35 v katastru Hodkovic nad Mohelkou. V sobotu odpoledne krátce po půl třetí hodině jel ve směru od Liberce do Turnova řidič s vozidlem VW ID 3 PRO v době, kdy pršelo. Ovšem na mokré vozovce při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení, dostal smyk a narazil do svodidel. Naštěstí při této nehodě nedošlo ke zranění osob. Alkohol u řidiče liberečtí dopravní policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou a předběžná výše škody činí částku 170.000,- Kč.

Všem řidičům přejeme mnoho kilometrů bez nehod a vždy šťastný návrat domů!



29. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí. KŘP Libereckého kraje

Související dokumenty Mustang skončil ve svodidlech

vytisknout e-mailem