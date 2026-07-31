Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Kdo ztratil kufr s nářadím?
Policisté by ho chtěli vrátit majiteli. Po střetu s jiným vozidlem ale už není v původním stavu.
Chrudimští policisté v sobotu 25. července krátce po 23. hodině na silnici I/37 u sjezdu ze silnice I/17 řešili nevšední dopravní nehodu. Řidič osobního vozidla značky Honda jedoucí ve směru od Pardubic se v tomto místě střel s kufrem s nářadím značky Makita, který ležel na vozovce a řidič tak za snížené viditelnosti neměl šanci zareagovat. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, jeho vozidlo ale v důsledku střetu bylo poškozeno.
Policisté by chtěli pozůstatek kufru a nářadí vrátit svému majiteli, který ho cestou vytratil. Žádáme tedy, aby se policistům ozval na telefonním čísle 974 572 262, 974 572 251, nebo na tísňové lince 158. Stejně tak se obracíme na veřejnost, pokud máte jakékoliv informace k vozidlu, ze kterého bedna s nářadím mohla spadnout, nebo jste místem v čase události projížděli a máte záznam z palubní kamery, kontaktujte policisty na výše uvedeném telefonním čísle.
Za spolupráci předem děkujeme.
31. července 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká